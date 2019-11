Il Paradiso Delle Signore ha in serbo per le fan della soap una new entry. Un attore caro al pubblico perché ha già recitato in diverse soap. Di chi si tratta? Nel cast della soap arriva uno degli interpreti più noti delle soap italiane: Roberto Alpi, già protagonista di “CentoVetrine”, “Incantesimo” e “Un posto al sole”. Vestirà i panni di Achille Ravasi, amico della famiglia Guarnieri.

Il Paradiso Delle Signore entra nel cast l’attore Roberto Alpi

Una gradita new entry nel cast del Il Paradiso delle Signore, Roberto Alpi che presterà il volto ad Achille Ravasi amico della famiglia Guarnieri e che farà una corte spietata alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) che in questa nuova stagione, intrattiene una relazione amorosa segreta, con il cognato Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

I due uomini in realtà sono degli antichi rivali: triangolo all’orizzonte? E chi la spunterà fra i due? La contessa è una donna molto caparbia e ambiziosa. Cosa sceglierà stavolta, il cuore o gli interessi della famiglia?

Le prime dichiarazioni di Roberto Alpi e la sua decisione di entrare nel cast

Alpi, raggiunto da Telepiù ha fatto sapere:

“entro nel cast perché è un bel prodotto, pulito“, rinunciando peraltro alla proposta di un reality show.

L’attore piemontese aveva già dato notizia sui social di un nuovo lavoro ma era tutto top secret e avvolto nel mistero. Ora sappiamo finalmente che Alpi sarà uno dei personaggi chiave della 4 stagione de Il Paradiso delle Signore.

Il suo ruolo sarà quello di Achille Ravasi e farà perdere la testa alla contessa. Non solo! L’uomo cercherà di farle aprire gli occhi sulla vera personalità del cognato Umberto Guarineri.

I due uomini, rivali da sempre, faranno a gara per entrare nelle grazie della contessa di Sant’Erasmo: chi avrà la meglio?

Non dimentichiamo che Adelaide è da sempre innamorata di Umberto che, tuttavia, le ha preferito la sorella Margherita, madre di Marta e Riccardo, poi morta anzitempo. Insomma, basterà l’arrivo di Achille per rimescolare le carte? Staremo a vedere…