Gli addii non sono mai facili da affrontare, ma quello con Emanuel Caserio (Salvatore Amato nella soap italiana) sarà particolarmente toccante. L’attore lascia il cast de Il Paradiso delle Signore nel corso dei prossimi episodi della serie tv di Rai Uno. Salvatore Amato uscirà così di scena, con un saluto speciale nel quale ricorderà anche l’amico Armando Ferraris.

L’addio di Salvo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nei prossimi episodi, previsti per la fine di settembre, gli spettatori saranno testimoni dell’uscita di scena del giovane barista milanese, ormai diventato papà del piccolo Andrea Maria. Salvo deciderà di lasciare Milano insieme a Elvira e al loro bambino, pronto ad abbracciare una nuova avventura e a dare una svolta alla propria esistenza. Il suo saluto sarà carico di emozione e non passerà inosservato: nelle ultime scene, infatti, Salvatore avrà occasione di ricordare anche il suo caro amico Armando Ferraris, interpretato dall’indimenticato Pietro Genuardi, scomparso lo scorso marzo.

La decisione di Emanuel Caserio di lasciare il cast de Il Paradiso delle signore nasce da motivazioni strettamente personali. L’attore non ha avuto alcuna incomprensione con la produzione o con gli altri membri del cast, ma ha scelto di concludere il suo percorso nella soap per dedicarsi a nuove opportunità professionali. Dopo aver preso parte alla serie Inganno, disponibile su Netflix, Caserio sogna di potersi cimentare in progetti dal respiro internazionale, per raggiungere un pubblico ancora più ampio e variegato.

Salvo e le tensioni familiari nelle ultime puntate IPDS

Negli episodi andati in onda nei giorni scorsi, abbiamo visto Salvo mostrare una crescente insofferenza verso i genitori di Elvira.

I coniugi Gallo sono stati protagonisti, in questo inizio stagione Il Paradiso, di intromissioni importanti nella vita della coppia, e hanno dimostrato di sentirsi autorizzati a intervenire costantemente nelle decisioni più importanti che riguardano il piccolo Andrea Maria, inclusa la scelta del padrino e della madrina per il battesimo.

Questa presenza costante e a tratti invadente ha finito per mettere a dura prova la serenità di Salvo, e generato momenti di tensione e complicazioni all’interno della famiglia Amato, soprattutto nel rapporto con sua moglie Elvira.

La decisione di lasciare Milano per la coppia è inevitabile, se vogliono salvare il loro matrimonio, ma rappresenta anche lo spunto per introdurre l’uscita di scena di Salvatore Amato dal cast della soap italiana.