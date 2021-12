Sono diventati volti noti al pubblico televisivo grazie alla partecipazione alla soap di Raiuno “Il paradiso delle signore”. Federica De Benedittis e Giulio Corso sono i protagonisti del corto “Il cane Yago” vincitore della quarta edizione di #afiancodelcoraggio. Dal racconto vincitore sono nati un corto e uno spot con la regia di Alessandro Guida, che andranno in onda sulle reti televisive Iris e La5 e nei circuiti cinematografici partner dell’iniziativa.

La prospettiva del racconto è quella di Yago, un cagnolino la cui famiglia sta attraversando un momento particolare: alla “madre” è stato diagnosticato un tumore. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Federica De Benedittis e Giulio Corso, marito e moglie nella vita, hanno raccontato cosa li ha convinti a prendere parte a questo progetto. Giulio Corso ha dichiarato di avvertire un senso di responsabilità nel mestiere di attore mentre Federica ha sottolineato come il regista fosse desideroso di trovare una coppia di attori, legata anche nella vita.

Abbiamo chiesto poi a Federica e Giulio se condividere lo stesso lavoro aiuti il loro rapporto. Giulio Corso ci ha risposto: “Cerchiamo di distinguere il lavoro dalla vita privata. Tendiamo infatti a lasciarci alle spalle quello che facciamo e anzi con la leggerezza con cui affrontiamo la vita abbiamo affrontato questo lavoro”. Ci dobbiamo attendere un loro ritorno sul set del “Paradiso delle Signore”? E’ Federica De Benedittis a tenerci con il fiato sospeso: “Non si sa mai cosa accade al Paradiso delle Signore. Non è escluso nulla anche se al momento non è previsto un nostro rientro”.

Federica De Benedittis e Giulio Corso, ex attori de’ Il Paradiso delle Signore

Federica, Giulio, siete protagonisti del corto “Il cane Yago” vincitore della quarta edizione #afiancodelcoraggio. Cosa vi ha convinto a partecipare a questo progetto?

Giulio: Come attori avvertiamo sempre di più il nostro ruolo all’interno della società. LA regia del corto è di Alessandro Guida che avevamo avuto l’occasione di conoscere su un altro set. E’ davvero un uomo d’oro.

Federica: Siamo orgogliosi di mandare un messaggio così importante e pertanto abbiamo accettato subito di partecipare a questo progetto. Il regista ci teneva molto a trovare una coppia di attori che fosse legata anche nella vita.

Nel corto si parla della figura del caregiver. Avete avuto contatti con persone che hanno vissuto queste situazioni?

Giulio: Credo che almeno una volta nella vita sia capitato a ciascuno di confrontarsi con queste situazioni. Avevamo il testo e la storia e questo è stato sufficiente per darci il tempo per immaginare questa relazione.

Essere una coppia anche sul lavoro ha aiutato il vostro rapporto o è stato controproducente?

Federica: A noi personalmente ci aiuta perché possiamo confrontarci prima di arrivare sul set.

Giulio: Cerchiamo di distinguere il lavoro dalla vita privata. Tendiamo infatti a lasciarci alle spalle quello che facciamo e anzi con la leggerezza con cui affrontiamo la vita abbiamo affrontato questo lavoro.

Siete diventati popolari grazie al “Paradiso delle Signore”. Dobbiamo aspettarci un ritorno dei vostri personaggi?

Federica: Non si sa mai cosa accade al Paradiso delle Signore. Non è escluso nulla anche se al momento non è previsto un nostro rientro.