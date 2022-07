Con la presentazione dei Palinsesti Rai abbiamo appreso anche delle succulente anticipazioni e news su Il Paradiso delle Signore – Daily, la soap di Rai1 che tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.55. Cosa accadrà nella settima stagione? Scopriamolo assieme.

Il Paradiso Delle Signore – Daily – Nuovi Episodi: anticipazioni e news

Il cast del Paradiso delle Signore è pronto a tornare in scena a settembre con nuovi episodi e le nuove trame. Cosa accadrà nel magazzino più bello di Milano? Intanto vi anticipiamo che ci saranno delle new entry: una nobildonna vicina alla Contessa, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo e poi ci sarà l’ingresso di due nuove Veneri e di un magazziniere che entreranno a pieno titolo nelle vicende e negli amori del magazzino più bello di Milano.

Chi sono i nuovi attori del Paradiso delle Signore della settima stagione? Ecco le new entry

Come di consueto con l’inizio di una nuova stagione di serie tv di successo come Il Paradiso delle Signore, ci sono nuovi ingressi. Nuovi attori per allargare lo storytelling del racconto e quindi innescare nuovi amori e nuove situazioni che appassionano il pubblico. Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore troveremo:

Gabriele Anagni,

Chiara Baschetti,

Clara Danese,

Elvira Camarrone.

In realtà Anagni più che un nuovo ingresso è un ritorno, dal momento che in passato ha recitato nella soap come guest nel ruolo di Alfredo Perico, un aiuto magazziniere che vedremo spessissimo al fianco di Armando Ferraris.

Il Paradiso delle Signore, settima stagione: la sinossi diffusa dalla Rai

Milano, metà anni Sessanta: i cambiamenti culturali sono forti e nuove tendenze si vanno affermando. Al timone del grande magazzino Vittorio Conti, che ora deve dividere il comando con Adelaide di Sant’Erasmo. Dopo aver ottenuto le quote di Umberto Guarnieri con l’inganno, la contessa è entrata a pieno titolo nella gestione del Paradiso. Il suo unico obiettivo è naturalmente la vendetta: vuole boicottare il lavoro di Flora Gentile, la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e farla licenziare.

Vittorio si trova così a dover gestire questa guerra fredda che mina la produttività del magazzino e il clima famigliare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti. Ad affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso arriva anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, una donna volitiva con una storia da imprenditrice, in fuga da un passato doloroso. Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e tra conflitti e simpatie tra i due nasce un rapporto inaspettato.

Anche le Veneri si arricchiscono di due nuovi volti, Clara Boscolo ed Elvira Gallo. La prima proviene da un mondo rurale e sarà difficile per lei ambientarsi nel tempio della moda. Per Elvira, invece, l’inserimento è più facile e da subito stringe un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita.

In magazzino viene assunto Alfredo Perico, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette. Guascone e dongiovanni, inizia a corteggiare una delle Veneri, che sembra però ignorarlo. In caffetteria ritroviamo Salvatore e Marcello, anche loro in nuove vesti. Salvatore si gode il suo matrimonio con Anna, fin quando lei riceve una telefonata improvvisa ed è costretta a partire. Marcello è un uomo nuovo: ha passato l’estate in Svizzera a studiare finanza ed economia e torna a Milano intenzionato a raggiungere una importante posizione sociale per riconquistare Ludovica.

Gli attori che non vedremo più

Il pubblico si sa che si affeziona ai personaggi e agli attori che li interpretano, tuttavia dal momento che ci sono nuovi ingressi è normale che ci siano anche molti addii. Ecco la lista degli attori e personaggi che non vedremo più:

Luca Bastianello (Dante),

Caterina Bertone (Beatrice),

Luca Grispini (Nino),

Neva Leoni (Tina),

Luca Capuano (Sandro),

Giulia Chiaramonte (Sofia)

Mariavittoria Cozzella che interpretava la venere Dora,

Torna invece Elisa Cheli nel ruolo di Paola Galletti.

Il cast completo della settima stagione del Paradiso del Signore

Alessandro Tersigni,

Roberto Farnesi,

Vanessa Gravina,

Antonella Attili,

Massimo Poggio,

Emanuel Caserio,

Giulia Arena,

Francesca Del Fa,

Pietro Genuardi,

Pietro Masotti,

Chiara Russo,

Lara Komar,

Grace Ambrose,

Giulia Vecchio,

Filippo Scarafia,

Lucrezia Massari,

Elisa Cheli,

Valentina Bartolo,

Moisé Curia,

Gaia Bavaro,

Gabriele Anagni,

Chiara Baschetti,

Clara Danese,

Elvira Camarrone.

Il Paradiso delle Signore 7: quando in onda?

Il Paradiso delle Signore, come già detto torna a settembre: presumibilmente prenderà il posto della soap estiva tuttora in onda Sei Sorelle. La regia dei nuovi episodi de il Paradiso è affidata a Andrea Canepari, Marco Maccaferri, Francesco Pavolini. Una coproduzione Rai Fiction-Rai Com-Aurora Tv Banijay, prodotta da Giannandrea Pecorelli.