Eccoci arrivati alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Daily della prossima settimana: da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019. Cosa sarà accaduto ai nostri beniamini? Riccardo si sarà rassegnato alla fine della storia con Nicoletta? E Marta e Vittorio come inizieranno la vita da sposi? Seguiteci e vediamo di scoprire quante belle novità ci aspettano nella soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore daily: anticipazioni 21 – 25 ottobre. Nicoletta è ancora innamorata di Riccardo?

La storia tra Nicoletta e Riccardo sembra destinare a continuare nonostante lei abbia sposato Cesare, il dottore che si è fatto carico anche della sua bambina, Margherita che è appunto figlia di Riccardo.

Il giovane rampollo dei Guarnieri non riesce a rassegnarsi alla fine della storia con l’amata Nicoletta che gli ha preferito Cesare, ma difatti i due si riavvicinano, anche per amore della bimba. Cesare naturalmente non sa che la moglie continua a vedere Riccardo e la mamma Silvia, non approva affatto le scelte della figlia.

L’arrivo di Marcello a casa di Angela e il furto al Paradiso

Angela, la giovane ragazza assunta al Circolo accoglie in casa il fratello Marcello. Cosa nasconderanno i due giovani?

Intanto a scombussolare il tran tran del magazzino più bello di Milano e a rovinare il viaggio di nozze di Marta e Vittorio, arriva un furto al Paradiso delle Signore.

Emergenza furti: Riccardo propone di investire i propri capitali

Riccardo si propone di dare una mano al Paradiso delle Signore con i propri capitali privati, dal momento che il magazzino ha subito un grave furto, tuttavia sia il direttore Vittorio Conti, che le Veneri si dimostrano molto abili nel gestire l’emergenza.

Un nuovo personaggio entra a far parte del cast de Il Paradiso

Nel frattempo, Luciano ritrova un suo vecchio amico, Armando e gli propone di diventare il capo magazziniere. Agnese, incontra casualmente l’uomo e ne rimane particolarmente colpita e affascinata. I due vivranno una intensa storia d’amore e vedremo Agnese nella nuova veste di donna innamorata e non solo di mamma affettuosa e devota.

Umberto vuole vendere le quote del Paradiso, ad approfittarne sarà Riccardo

Gabriella dimostra sempre di più il suo talento di stilista, confezionando abiti alla moda e molto originali. Nel frattempo, Umberto confessa a Marta e Vittorio che vuole vendere le sue quote del Paradiso delle Signore, ma non immagina che c’è il figlio Riccardo che è pronto ad approfittarne, per cercare di stare sempre più vicino a Nicoletta. E la donna infatti è sempre più divisa tra il marito Cesare e l’ex fidanzato e padre di sua figlia, Riccardo.

Riccardo acquista le quote de Il Paradiso delle Signore

Riccardo confessa a Nicoletta che ha acquistato le quote del Paradiso solo per essere più vicino a lei e a sua figlia. Insomma il giovane Guarnieri è veramente deciso a riconquistare l’amore e la fiducia della donna. Ci riuscirà?

Silvia dal canto suo scopre che la figlia pensa ancora a Riccardo e cerca il modo per dividerli. Suggerisce infatti a Cesare, un modo per salvare il suo matrimonio. Ci riuscirà? O l’amore tra Nicoletta e Riccardo è indissolubile?

Adelaide e Umberto sempre più vicini: si fidanzeranno?

Nel frattempo torna Umberto dalla Svizzera e si avvicina sempre di più alla cognata Adelaide alla quale pare essere legato in modo più intenso e coinvolgente.

Umberto dopo la batosta ricevuta da Andreina che lo aveva ingannato solo per vendicare la sua famiglia, pare disposto ad avvicinarsi alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo e stavolta ad andare fino in fondo. La contessa da sempre innamorata del cognato, è felice della situazione che si è venuta a creare.

Marcello si insinua nella vita di Roberta, nonostante sia fidanzata con Federico

Arriva al Paradiso anche Marcello che rimane sin da subito affascinato e attratto da Roberta, tanto che cerca di guadagnare la sua fiducia aiutando Vittorio a trovare l’autore del furto al Paradiso.

Il ragazzo riuscirà a mondare a monte il rapporto di Roberta e il giovane Cattaneo, Federico?

Nel frattempo al grande magazzino arriva Livio Berruti. Riccardo mette alle strette Nicoletta e lei gli rivela i suoi veri sentimenti. Cosa deciderà la donna? Sarà ancora indecisa tra i due o finalmente sceglierà con il cuore?