I fans de Il Paradiso delle Signore attendono con trepidazione di vedere quali saranno le conseguenze del tradimento di Marcello, che nello chalet di St. Moritz ha finito per ricadere nelle grinfie di Adelaide. Purtroppo per loro però, l’attesa si prolunga, visto che IPDS prosegue lo stop natalizio. Quando tornerà su Rai Uno?

Il Paradiso torna nel 2026: le prime anticipazioni del nuovo anno

Lo stop natalizio deciso dai vertici Rai per Il Paradiso delle Signore, ha costretto i fans a trattenere il fiato ancora un po’. In moltissimi si chiedono infatti quale sarà l’epilogo del tradimento di Marcello, che ha finito per trattenersi allo chalet con Adelaide. Riuscirà a rientrare in tempo per partire con Rosa, e godersi la sua prima vigilia di Natale con lei? Mentre Barbieri ingaggia una vera e propria corsa contro il tempo, la contessa appare soddisfatta nel vedere che i suoi piani procedono alla perfezione.

Nel frattempo Tancredi ha convinto Umberto a raggiungere la famiglia a St. Moritz, e il suo arrivo rischia di scombussolare un po’ le trame.

Umberto e Marcello alleati nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore

Non avremmo mai pensato di vedere Botteri e Marcello alleati, ma sarà proprio ciò che accadrà nei primissimi episodi IPDS 2026!

Sarà proprio Umberto ad aprire gli occhi a Barbieri nelle prossime puntate, e a fargli capire che la contessa lo starà raggirando. Dopo aver ignorato gli avvertimenti di Rosa e del fratellastro Matteo ed esser corso in aiuto ad Adelaide – spinto da un profondo senso di rimorso – Marcello ascolterà Umberto?

Questa strana alleanza avrà per entrambi un duplice scopo: il Commendatore vuole liberarsi di Marcello, per avere ancora una chance di costruire una famiglia con la contessa, mentre Barbieri vuole essere certo che qualcuno si prenda cura della ex, per zittire i sensi di colpa e potersi godere serenamente la sua love story con Rosa. Sarà interessante vedere come si evolverà questa nuova storyline.

Il Paradiso delle Signore 10, quando torna in TV?

Per conoscere gli esiti delle vicende lasciate in sospeso prima di Natale, i fans de Il Paradiso delle Signore dovranno attendere lunedì 5 gennaio 2026.

La pausa natalizia quest’anno – complice un calendario che pone le festività a centro settimana – si presenta infatti un po’ più lunga del solito.