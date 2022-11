Eccoci arrivati alle anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore che vanno dal 7 all’11 novembre 2022. Il magazzino più bello di Milano ha in serbo tante novità: le anticipazioni parlano dell’incredibile addio di Anna al marito Salvatore, che ha deciso di tornare con Quinto. E poi ancora: le tensioni tra Ezio Colombo e Umberto Guarnieri. Quest’ultimo arriva persino ad umiliarlo! Ma non solo! Vittorio scopre di essersi innamorato di Matilde, ma per paura di soffrire si allontana. Anche Flora ostacolerà Maria che intanto riceve una sorpresa da Vito. Seguiteci nella lettura e vi diremo nel dettaglio cosa succede.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 7 all’11 novembre 2022. Salvatore dice addio ad Anna

Salvo Amato vive un periodo molto difficile e complicato: dopo aver detto addio all’amata moglie Anna, che è tornata con Quinto suo ex compagno, sembra tranquillo, ma in realtà soffre molto. Tutti gli amici, comprese le Veneri cercano di stargli vicino per rendere meno triste la situazione.

Elvira ha infatti un’idea per aiutare Salvo, ma lui non la prende bene e si arrabbia moltissimo. La Venere è triste per lo scontro con Salvo e Irene cerca di appianare il loro fraintendimento. Salvo, per distrarsi, ha deciso di andare a trovare Agnese e Tina a Londra; prima di partire ha un pensiero speciale per Elvira.

Marco perde il lavoro e decide di lasciare il giornalismo

Dopo la pubblicazione dell’articolo sul Vajont, Marco si è inimicato il fratello Tancredi e Umberto. Il fratello in modo particolare fa di tutto per boicottare Marco nel suo lavoro; Adelaide allora si prodiga per organizzargli nuovi colloqui. Tuttavia, Marco è preoccupato perché non riesce a trovare un nuovo lavoro così prende una decisione molto sofferta: lasciare il giornalismo. Ma dalla parte di Marco sono invece, Vittorio, Roberto, Stefania e Matilde che cercano di dissuaderlo dal prendere una decisione così affrettata. Sarebbe un peccato infatti, buttare via un talento come il suo.

Vito cerca di realizzare una sorpresa per Maria, rimanendo anonimo

Vito intercetta un desiderio di Maria e cerca di esaudirlo ma vuole rimanere anonimo. Il giovane contabile non è ancora pronto a rivelare la sua vera intenzione e cosa lo ha portato al Paradiso. Nel frattempo, Maria prepara il modello da presentare a Flora e chiede aiuto ad Armando. Flora mette pressione a Maria, ma non solo! Flora prende tempo per giudicare i modelli di Maria: stavolta sarà onesta o cercherà di sminuirla?

Le tensioni tra Umberto ed Ezio si fanno sempre più pesanti

Umberto umilia Ezio che trova in Vittorio una spalla in cui piangere. Ezio si sfoga anche con Gloria dopo il suo scontro con Umberto, mentre Gemma e Stefania pianificano una serata romantica per Colombo e Veronica.

Vittorio propone ad Ezio di andare a vivere con lui

Nel frattempo, Vittorio è intenzionato a non cedere ad Adelaide mettendosi in mezzo tra lei e Umberto. Intanto, Marcello nota il malessere di Adelaide e ha un’idea per starle vicino. Vittorio propone a Ezio di vivere a casa sua.

Vittorio è pronto a rinnamorarsi di nuovo? Dopo Marta c’è Matilde?

Conti confessa a Roberto i sentimenti che prova per Matilde ma dopo la sua delusione in amore con Marta ha molta paura di rimettersi in gioco con le donne e si allontana da Matilde. Sboccerà un nuovo amore oppure la paura avrà il sopravvento? Staremo a vedere.