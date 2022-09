Eccoci alle anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre. Cosa succederà ai nostri beniamini? Come si evolveranno le situazioni già in essere? Scopriamolo assieme.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 3 al 7 ottobre 2022. L’anniversario

Vittorio è amareggiato per non essere riuscito a riprendersi il Paradiso e si sente tradito da Adelaide e Matilde. Veronica teme che Ezio dimentichi l’anniversario del loro primo incontro e Gemma cerca di rassicurarla chiedendo anche l’aiuto di Stefania affinché il padre Ezio non dimentichi la data dell’anniversario. Così Ezio, Stefania e Gemma architettano una sorpresa a Veronica per il loro anniversario. Nel frattempo, Stefania aggiorna Gloria sui suoi successi: la speranza di farla uscire dal carcere è ancora viva.

Vittorio non recupera le quote del Paradiso; Irene si fa male ballando

Matilde ottiene da Adelaide la libertà di gestire il suo ruolo al Paradiso come meglio crede, a patto che si impegni a distruggere l’odiata Flora. Nel frattempo Salvo decide di partecipare ad una gara di ballo per vincere dei biglietti per una crociera così da fare una sorpresa alla sua amata Anna. Ad aiutarlo nella gara ci pensa Irene che accetta di dare lezioni di twist a Salvo. Tuttavia, durante le prove, la Cipriani si fa male.

Dopo l’infortunio, Irene propone Elvira a Salvo come sua sostituta nella gara di twist. Ma la ragazza appare preoccupata: pensa che la gente possa deriderla per il suo fisico non proprio atletico, ma Salvatore cerca con dolcezza di farle cambiare idea.

Marco di Sant’Erasmo è deluso da Stefania che si fa perdonare

Al Paradiso arriva una troupe della Rai per intervistare Stefania a proposito del suo libro, e Marco resta deluso per il comportamento della sua fidanzata perché non lo ringrazia pubblicamente. Così Stefania per farsi perdonare, durante l’intervista alla Rai lo ringrazia citandolo.

Marcello cambia vita grazie alla Contessa

Marcello coinvolge Adelaide nei suoi progetti: la contessa ha un piano ben preciso per Marcello, ma l’incontro con il banchiere Fumagalli non va come si aspettava. Intanto, Marcello riceve una telefonata dal maggiordomo della Contessa di Sant’Erasmo che invita Barbieri a presentarsi a Villa Guarnieri.

Difficoltà al Paradiso che risolve Matilde

Maria mostra i bozzetti a Paola, che la incita a credere in sé stessa. Intanto la difficoltà di reperire un particolare tessuto, scelto da Flora per il capo di punta della collezione, rischia di metterne a repentaglio la produzione. Matilde risolve il problema del Paradiso e non vuole che si sappia, ma Vittorio lo scopre da Marco e ne rimane colpito. Umberto e Flora temono la presenza di Matilde al Paradiso, che è determinata a conquistare la fiducia di Vittorio.

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore finiscono qui: vi diamo appuntamento con le prossime che vanno dal 10 al 14 ottobre 2022.