Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 3 al 7 aprile 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Marco confessa al fratello Tancredi che la storia con Stefania è finita; Vittorio lascia la Palmieri e pensa ad una collaborazione con Ezio; Francesco vuole confessare il suo amore a Maria, che non ha nessuna intenzione di perdonare Vito; Alfredo propone ad Irene di Sposarlo. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 3 al 7 aprile 2023. Tra Marco e Stefania è finita

Marco confessa a Tancredi che la sua storia con Stefania è finita. Il giovane di Sant’Erasmo spiega perché è tornato a Milano, ma il fratello Tancredi non crede molto a ciò che dice: alla fine Marco Confessa. Nel frattempo, Ezio e Veronica decidono di non dire nulla a Gemma sulla rottura tra Marco e Stefania. Intanto, Roberto svela a Vittorio che sposerà Gemma e gli racconta tutti i retroscena dietro a questa decisione. Gemma sembra vedere Marco ormai solo come un amico ma sarà veramente così? Intanto, Ezio scopre qual è il vero motivo della rottura della figlia Stefania e Marco.

Vittorio lascia la Palmieri e vorrebbe iniziare una nuova collaborazione con la ditta di Ezio

Da sempre abbiamo imparato a conoscere la tenacia e la caparbietà di Vittorio Conti, attaccato al Paradiso come ad un figlio e non intende arrendersi nemmeno stavolta di fronte alle difficoltà. L’apertura del nuovo grande magazzino che farà concorrenza al Paradiso, sicuramente è un enorme ostacolo, ma Vittorio inizia a pensare a un’alternativa alla Palmieri per la confezione degli abiti. La sua intenzione è quella di iniziare una collaborazione con la ditta di Ezio che vuole proporgli proprio questo.

La delusione di Matilde, la rivincita di Vittorio

Prende forma, intanto, la collaborazione tra Vittorio ed Ezio, mentre Matilde incassa una cocente delusione nel sapere che Conti si è svincolato dalla Palmieri senza metterla al corrente. Intanto, Umberto vuole vendere a Vittorio il Paradiso Market e gli dà poco tempo per trovare una soluzione, altrimenti non verrà più pubblicato. Conti ce la farà ache stavolta? Oppure sarà proprio Matilde ad aiutarlo?

Vito si strugge per Maria ma lei è decisa a non perdonarlo

Nel frattempo, Vito si strugge per Maria che, per il momento, non ha intenzione di perdonarlo, e si sfoga con Francesco. Il quale tuttavia, nutre dei sentimenti per la ragazza, tanto che le scrive una lettera in cui apre il suo cuore. E se Clara sprona il ragazzo a farsi avanti, di tutt’altro parere è Salvatore che gli ricorda che Maria è impegnata. La lettera di Francesco dedicata alla Puglisi viene intercettata da Vito che, in un attacco di gelosia, aggredisce il giovane Rizzo; l’intervento di Clara riesce a riportare la calma.

Alfredo chiede ad Irene di Sposarlo

Alfredo si sente pronto per il matrimonio e propone a Irene di sposarlo. così Perico, riceve da Irene un invito a cena con la sua famiglia. Insomma, che la capricciosa signorini Cipriani abbia deciso di mettere la testa a posto?

Arriva una brutta notizia per Adelaide

Nel frattempo, Adelaide racconta a Marcello che il motivo della sua inquietudine riguarda una carissima amica in fin di vita che vive all’estero. La contessa è pronta a partire con Marcello per un viaggio che si presenta delicato, ma Italo le consiglia di affrontarlo da sola. Marcello si appresta a partire con Adelaide, ma riceve una brutta sorpresa. Di cosa si tratta?