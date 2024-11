Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dal 25 al 29 novembre preannunciano grandi novità. Riflettori puntati su Matteo Portelli, che sarà ormai deciso a lasciare Milano. La notizia della sua partenza ferirà la madre Silvana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 29 novembre

I Puglisi torneranno dal viaggio a Parigi, dove avranno discusso con la figlia Maria la sua posizione con Matteo. Portelli spererà fino all’ultimo che i genitori della ragazza possano averla convinta a ripensarci, ma purtroppo il loro viaggio non porterà i frutti sperati. A quel punto Matteo si preparerà ad allontanarsi dal capoluogo lombardo e lasciarsi così il passato alle spalle.

Silvana non vorrebbe essere costretta a salutare il figlio, e chiederà a Marcello di perdonarlo. Lui però non sarà d’accordo e si preparerà a salutare il fratello per sempre. Il giorno fissato per la partenza però si verificherà un imprevisto che potrebbe cambiare i piani di Matteo.

Nel frattempo Salvatore ed Elvira dovranno affrontare una questione spinosa: comunicare ai genitori di lei la gravidanza. Come previsto la coppia non prenderà bene la cosa, e Salvo dirà a Elvira che sarà necessario sposarsi quanto prima anche senza il consenso dei genitori.

Il Paradiso, trame al 29 novembre

Tra Marta ed Enrico la tensione sarà sempre più evidente, e anche Armando finirà per accorgersene. Le cose non andranno meglio a Roberto, che dopo la fine della sua storia con Mario sarà a terra. Umberto si troverà ad affrontare grosse difficoltà economiche e sarà costretto a chiedere aiuto a Tancredi.

Il Paradiso, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Alfredo sarà in procinto di firmare l’accordo per la vendita del cambia creato da lui, quando si renderà conto di provare qualcosa per Clara. Quando vedrà la donna scambiarsi un bacio con Jerome sarà colpito da una fitta di gelosia. Jerome poco dopo chiederà a Clara di trascorrere il Natale insieme in Francia, perché vorrebbe poterla presentare ai suoi genitori.

Enrico deciderà finalmente di aprirsi con Marta e le rivelerà i dettagli sulla morte della moglie, spiegandole anche i motivi per i quali vivrà sotto protezione.