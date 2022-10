Il Paradiso delle Signore è la soap del pomeriggio dell’ammiraglia Rai che da ben 7 anni (quinta in formato daily) tiene compagnia al pubblico di Rai1. Cosa succederà nelle prossime puntate? Cosa nasconde Anna? Flora è sempre più gelosa di Maria. Arriva il nuovo contabile Vito La Mantia. Ezio e Veronica potranno sposarsi? Di seguito le anticipazioni e le trame dei nuovi episodi che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022.

Anticipazioni trame puntate, dal 24 al 28 ottobre 2022 de Il Paradiso delle Signore: il nuovo contabile

Vittorio presenta Vito Lamantia allo staff: è lui il nuovo contabile. L’uomo perde completamente la testa per Maria, infatti rimane abbagliato dalla sua bellezza. La Puglisi, invece non si accorge di nulla.

Flora, gelosissima di Maria: i suoi bozzetti piacciono di più

Nel frattempo, Flora è sempre più infastidita dall’ascesa di Maria, la giovane sarta siciliana che conquista tutti con i suoi bozzetti. L’amante di Umberto infatti, mal tollera il successo di Maria, soprattutto quando mostra i suoi bozzetti a Vittorio, ma la reazione non è quella sperata. Il direttore del Paradiso infatti, non appare molto entusiasta.

Stefania non dice la verità a Marco: crisi in arrivo?

Stefania riceve un messaggio di Federico suo vecchio amore ma non dice nulla al fidanzato Marco. Federico tornerà nella vita della ragazza? Le anticipazioni parlano di un probabile ritorno di fiamma (anche se fra i due non ci fu mai nulla oltre una affettuosa amicizia) anche se poi Stefania scopre di essere incinta di Marco. Se queste anticipazioni succulente saranno confermate, ne vedremo delle belle!

Anna nasconde qualcosa, Ezio e Veronica non possono sposarsi

Intanto, Salvo scopre che i fiori che aveva inviato ad Anna in America, non sono mai arrivati e si preoccupa. Anna è totalmente irraggiungibile. Cosa nasconde Anna? È veramente andata negli Stati Uniti perché la mamma è malata? Nel frattempo, Ezio e Veronica scoprono che la Sacra Rota si è definitivamente espressa sull’annullamento del matrimonio tra lui e Gloria: quale sarà la decisione? È probabile che il matrimonio non possa essere annullato ed Ezio risulti ancora sposato con Gloria.

Adelaide sempre contro Flora, fa di tutto per metterla in difficoltà

Adelaide spinge per avere Maria alla festa del Circolo allo scopo di dare un dispiacere a Flora. Flora naturalmente non la prende bene, e cerca un modo per colpire la sua rivale. È sempre più insofferente verso il successo di Maria: teme che possa rubarle il posto.

Nel frattempo Umberto chiede alla baronessa Foppa di assumere Maria, per toglierla dal Paradiso e così aiutare la sua amata Flora. Umberto gioca le sue carte per far assumere Maria dai Foppa e così la sarta ottiene una proposta di lavoro. Maria non sa se accettare il nuovo lavoro in Costa Azzurra.

Anna è veramente in America? E perché nessuno riesce a parlare con lei?

Di ritorno da una spedizione, Armando è convinto di avere visto Caterina, la madre di Anna, che avrebbe dovuto essere in America. Così, Marcello parte per il paese di Anna per scoprire cosa stia succedendo veramente. Come mai Anna ha mentito a Salvo? È forse in pericolo?

La situazione tra Ezio e Veronica precipita: a farne le spese stavolta è Gemma

I giornalisti continuano a fare domande ad Ezio sul suo matrimonio con Gloria e questa volta è Gemma a farne le spese. Per questo Colombo vuole lasciare la casa in cui convive con Veronica. Gloria chiede alle Veneri di proteggere Gemma dalle eventuali nuove domande dei giornalisti. Veronica viene aggredita da alcune donne che la accusano di essere la concubina di Ezio: la situazione precipita…

Gloria ha scoperto dell’aggressione che ha subito Veronica e, involontariamente, lo rivela a Ezio. Don Saverio suggerisce ai Colombo di vivere separati. Anna, tornata a Milano, rivela a Salvo una verità scottante.