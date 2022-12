Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno dal 19 al 23 dicembre 2022. Cosa succederà ai nostri beniamini? Ezio e Veronica riusciranno a superare il loro problemi? Gloria riuscirà a dimenticare il bacio con Ezio e far finta d nulla? Adelaide troverà il coraggio di superare la delusione per il fidanzamento di Umberto e Flora? Ludovica perdonerà Marcello? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 19 al 23 dicembre 2022. Gloria non riesce a dimenticare il bacio di Ezio

Ezio dice a Vittorio che sarà Gloria la finanziatrice del progetto, quindi in barba a ciò che pensa Veronica, l’uomo decide di farsi aiutare dalla moglie Gloria. Quest’ultima, non riesce a dimenticare il bacio con Ezio – nella puntata di venerdì 16 dicembre, scatta il bacio – e si guarda bene dal confidarlo ad Armando, suo migliore amico.

Nel frattempo, al Paradiso molti pensano ancora alla partenza per gli Stati Uniti di Marco e Stefania. A soffrire di più la lontananza dell’amica è Irene e Alfredo cerca di consolarla e di starle vicino.

Gloria ed Ezio dopo il bacio decidono di mantenere le distanze

Clara è preoccupata per Irene, ancora depressa per la mancanza di Stefania: riferisce ad Alfredo di non lasciarla sola e di aiutarla a superare la tristezza. Nel frattempo Gloria ed Ezio dopo essersi scambiati un bacio, hanno un chiarimento e decidono l’atteggiamento da assumere in futuro. Tutto questo rende triste e sofferente la Moreau che invece vorrebbe riaprire la storia con il marito che non ha mai dimenticato.

Tra Veronica ed Ezio sembra tornare il sereno

Intanto Gemma suggerisce alla mamma Veronica di non essere così dura con Ezio e così, decide di concedergli una piccola apertura. Veronica accetta che Ezio entri in società con Gloria e gli chiede di tornare a casa. A casa Colombo sembra tornata la quiete, mentre Gloria è costretta a fare da muta spettatrice ad una situazione che le porta sofferenza.

Marcello e Ludovica si rincontrano dopo molto tempo

Marcello, approfittando dell’assenza di Ferdinando, riesce finalmente a parlare con Ludovica e a dirle che non l’ha mai dimenticata, ma la donna lo tratta in malo modo e lo respinge. Barbieri incassa dunque una cocente delusione, anche se non si rassegna all’idea di perdere Ludovica

Matilde e Vittorio: un rapporto solo di lavoro o c’è dell’altro?

Adelaide inizia a fare domande a Matilde sul rapporto tra lei e Vittorio. La Contesa si accorge infatti che tra i due c’è un’intesa che va oltre il rapporto e la stima lavorativa. Vittorio vorrebbe ingaggiare un personaggio televisivo che faccia da testimonial al Paradiso e pensa alla Martinelli. Lui e Matilde partono per incontrarla e proporle di posare per la nuova campagna promozionale del Paradiso. Tuttavia, la donna ha altri progetti e la Martinelli non potrà partecipare al servizio fotografico per la nuova campagna promozionale del Paradiso. Conti non si scoraggia e propone a Matilde di posare per il manifesto pubblicitario, ma lei rifiuta.

Irene vede sotto un’altra luce Alfredo, Vito invita Maria ma c’è qualcosa che non va…

Alfredo fa un bel gesto nei confronti di Irene, che inizia a vederlo sotto un’altra luce. Tanto che dopo l’emozione della sera prima, Irene sembra pronta a superare la mancanza di Stefania e forse a cercare una nuova coinquilina…

Nel frattempo, Vito invita Maria a uscire ma all’appuntamento, al posto della giovane siciliana, trova Armando che, sempre più scettico nei confronti di Lamantia, ha iniziato a indagare sul suo passato. Vittorio riesce a convincere Matilde a fare da modella per la campagna pubblicitaria.