Il Paradiso delle Signore, giunto come sapete alla settima stagione (la quinta in formato daily) appassiona ogni pomeriggio il pubblico di Rai1. Cosa succederà nelle prossime puntate? Di seguito le anticipazioni e le trame dei nuovi episodi che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre 2022.

Anticipazioni trame puntate de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 ottobre 2022. Arriva il misterioso Vito La Mantia

In queste nuove puntate entrerà a far parte del cast un nuovo personaggio: Vito La Mantia a cui presta il volto l’attore Elia Tedesco. Vito è interessato al posto di contabile del Paradiso. Nel frattempo, Irene lascia il posto di Capocommessa, visto che Gloria è ormai libera di riprendere il suo posto al Paradiso. Intanto, Vito viene respinto come contabile, ma poi succede qualcosa che rimescola le carte.

Clara sempre in conflitto con la perpetua della canonica, trova una sistemazione di fortuna al magazzino. Matilde racconta ad Adelaide cosa è successo con Tancredi, ma non è intenzionata a perdonare Vittorio.

Gloria è libera, ma è ancora la moglie di Ezio Colombo

Ezio ha un piano per ottenere l’annullamento del matrimonio con Gloria ma deve naturalmente tenere nascosto il suo rapporto con Veronica. Durante la presentazione del libro di Stefania i giornalisti fanno molte domande a Ezio e Gloria sulla loro storia. L’uomo ci tiene a precisare che il loro matrimonio è finito da tempo.

La “posta del cuore”: nuova rubrica del Paradiso

Vittorio spiega alle Veneri come intende lanciare la “posta del cuore”, la nuova rubrica di Paradiso Market. Nel frattempo, Matilde apprende che la nipote di una baronessa, socia del Circolo, ha bisogno di un abito per il debutto in società e propone a Maria di disegnarlo. Così la Puglisi, disegna l’abito per il debutto in società della giovane baronessina Foppa.

Flora non prende bene la notizia che anzi appare piuttosto infastidita. Tuttavia, Matilde si complimenta con Maria per il modello che ha disegnato, aggiungendo che è stato molto apprezzato dalla baronessina Foppa. Nel frattempo, Gemma scopre dove dorme Clara ed è intenzionata ad aiutarla: Don Saverio scopre la bugia della nipote e decide di rispedirla al suo paese.

La bugia di Clara e il gesto inaspettato di Irene

Clara non dice alle Veneri che è costretta a tornare al paese, ma quando Irene scopre che la ragazza sta per lasciare la città, compie un gesto inaspettato. Intanto, Matilde legge la lettera che Vittorio ha scritto per farsi perdonare e ne rimane colpita.

Marcello lascia la Caffetteria? Una notizia sconvolgente getta nello sconforto la famiglia Colombo

Nel frattempo, gli impegni professionali di Marcello, al di fuori della Caffetteria, mettono Salvo a dura prova. Salvo è convinto che Marcello voglia lasciare la Caffetteria ed è disperato. Nel frattempo, una notizia sconvolgente, ma non del tutto inaspettata, irrompe a casa Colombo.