Il Paradiso delle Signore continua a tenerci compagnia con i nuovi episodi della nuova stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 14 al 18 ottobre? Riflettori puntati su Odile, che inizierà a lavorare per la Galleria Milano Moda. Mentre la ragazza si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro, Adelaide dovrà fare i conti con una delusione enorme, vedendo che la figlia avrà scelto di collaborare con la concorrenza. Quest’ultima intanto sarà protagonista di una sorpresa, quando sceglierà di scendere in passerella per salvare Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Odile ha scelto la GMM

Odile inizierà a lavorare per la Galleria Milano Moda e a fare domande a Umberto circa la sua relazione con la madre Adelaide. Mentre la contessa sarà costretta ad accettare il fatto che la figlia abbia deciso di mettere il suo talento al servizio della concorrenza, la ragazza comincerà a farsi un’idea del legame tra Guarnieri e sua madre.

Il Paradiso 9, spoiler al 18 ottobre della soap di Rai Uno

La tensione tra Concetta e Ciro non accennerà a diminuire, e la situazione in famiglia si farà sempre più critica. Alla fine l’uomo deciderà di confessare alla moglie una verità sconcertante. La sua confessione però non riuscirà a riportare un clima disteso in famiglia, ma anzi Concetta finirà per irrigidirsi ancora di più.

Nel frattempo tutti sono in agitazione nell’atelier, perché lo stilista Gianlorenzo Botteri non troverà alcuni bozzetti dell’abito ricamato col bisso, mentre verrà fissata la data della presentazione dell’abito all’Aga Khan in una sfilata congiunta con la GMM. A poche ore dalla sfilata Il Paradiso sarà così nei guai, ma alla fine una persona inaspettata salverà la situazione.

Per salvare il grande magazzino da una brutta figura Adelaide deciderà di sfilare. La contessa di Sant’Erasmo scenderà così in passerella e la sua sfilata “a sorpresa” sarà l’argomento del giorno a Villa Guarnieri. Al Circolo non si parlerà d’altro anche nei giorni seguenti. La sfilata di Adelaide non solo riuscirà a mettere in crisi Umberto e Tancredi, ma sarà anche una ulteriore dimostrazione dell’amore che lega la donna a Marcello, visto che non esiterà a “mettersi in gioco” per salvarlo da una figuraccia mediatica.

Anticipazioni trame settimanali Il Paradiso delle Signore

Clara tornerà a Milano dopo un periodo in Francia, e apparirà molto cambiata. Nel momento in cui rimetterà piede al Paradiso, la donna rivedrà Alfredo dopo diversi mesi. Subito dopo Clara confesserà a Irene che non ha intenzione di allenarsi con Alfredo, ma che non trova il coraggio di dirgli che fa solo gli esercizi che le ha prescritto il suo allenatore francese. Irene cercherà di aiutarla, ma il suo intervento finirà per complicare ulteriormente le cose. Tutto questo porterà Clara a infuriarsi con lei per l’intromissione, e poi a cercare di fare pace con Alfredo.

Il Paradiso delle Signore, cos’altro accadrà?

Roberto sarà sul punto di chiedere a Mario di andare a vivere insieme, quando un imprevisto scombussolerà i suoi progetti.

Arriverà il gran giorno della doppia sfilata. Umberto e Tancredi – dopo aver visto l’abito della concorrenza – dovranno fare i conti con un’amara verità.

Una telefonata allarmante sulla figlia metterà in crisi Enrico e lo costringerà a rimandare l’appuntamento con Marta.