Dopo la pausa a causa dei Mondiali di Calcio, la soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore è pronta a tornare sui teleschermi della prima rete di Viale Mazzini per tenerci compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa. Cosa accadrà ai nostri beniamini? Di seguito le Anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 12 al 16 dicembre 2022. Marco e Stefania partono, Ludovica ritorna, Umberto e Flora si fidanzano… Ma vediamo nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 12 al 16 dicembre. Marta chiama Vittorio

Grandi novità ala Paradiso delle Signore: Vittorio riceve una telefonata da Marta, che lo prega di raggiungerla a Parigi. Cosa sarà accaduto? Come mai Marta sente l’esigenza di richiamare il marito dopo che si è volutamente allontanata da lui, volando in America?

Nel frattempo, Ezio informa Vittorio della decisione di mettersi in proprio e riceve il suo incoraggiamento. La Contessa è distrutta a causa del fidanzamento tra Umberto e Flora. Marcello vuole tirarle su il morale, quindi si adopera per omaggiare Adelaide con una cena al Circolo. Difatti, Marco e Marcello spingono la Contessa a reagire dopo la notizia del fidanzamento di Umberto e Flora

Ezio e Veronica hanno un brutto scontro: è la fine?

Veronica racconta a Ezio della visita di Gloria, e i due hanno un duro scontro. La donna, cerca di mascherare il suo stato d’animo alla figlia Gemma, ma con scarsi risultati.

Stefania è indecisa se partire oppure no, vista la crisi familiare

Stefania è in preda ai dubbi sulla sua partenza per l’America: la giovane Colombo è preoccupata per la situazione venutasi a creare tra Ezio, Veronica e Gloria. Stefania confessa anche a Marco che potrebbe non partire vista la crisi che sta attraversando la sua famiglia mentre al Paradiso le Veneri si confrontano in vista della festa di saluto alla giovane Colombo. Stefania parla a Irene della crisi familiare che potrebbe avere delle conseguenze sulla sua partenza, mentre Vittorio e Matilde, da un lato, e Veronica ed Ezio, dall’altro, escogitano qualcosa per indurre i due a partire.

Clara e la gara di bicicletta; il ritorno di Ludovica Brancia

Alfredo è deciso a far gareggiare Clara in bicicletta, ma lei non è convinta, tanto che decide di non partecipare alla gara ciclistica. Anche Armando prova a convincere Clara, ma la ragazza non vuole proprio sentirne… Adelaide decide di tornare al Circolo a testa alta e riceve una lettera inaspettata: Ludovica annuncia il suo rientro a Milano.

Stefania e Marco partono, Marcello e Ludovica si rincontrano

Stefania e Marco hanno preso una decisione definitiva sulla loro partenza. Marcello e Ludovica si incontrano inaspettatamente dopo tanto tempo e lui scopre che Adelaide sapeva del ritorno della Brancia e non lo aveva avvisato. Al Paradiso arrivano i prototipi della nuova collezione, ma l’abito disegnato da Maria è andato disperso e Vito fa di tutto per recuperarlo.