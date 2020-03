Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno dal 23 al 27 marzo 2020. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quale piega avranno preso le storie e le dinamiche già in corso? Angela e Riccardo vivranno la loro storia? Marta potrà coronare il suo sogno di diventare mamma? E Luciano e Clelia potranno finalmente vivere la loro passione sotto il sole?

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 23 al 27 marzo. Angela e Riccardo continuano la loro storia

Al Paradiso si sta cercando una nuova Venere e nel frattempo Defois chiama da Parigi per invitare Gabriella a presentare la sua collezione. Dopo le critiche ricevute per la signorina Rossi è il momneo di prendersi un po’ di complimenti e di attestazioni di stima, così decide di partire per Parigi.

Anche Marta vuole recarsi nella capitale francese per verificare se esiste una cura che possa aiutarla a concepire: non si rassegna infatti alla diagnosi che non può avere figli. Vuole incontrare un luminare per cercare di curare la sua sterilità, di nascosto dal marito.

Intanto la storia tra Angela e Riccardo prosegue e la donna promette al giovane Guarnieri di parlare presto con il fratello Marcello.

Silvia e Luciana sono ai ferri corti: la loro storia è al capolinea

Riccardo si decide ad affrontare Marcello e a confessare che sta assieme alla sorella. Nel frattempo Marta è sempre più decisa a partire per la Francia con Gabriella, nascondendo a Vittorio il vero motivo del suo viaggio.

Ennio torna alla carica con Clelia per conquistare il suo amore, ma lei gli ribadisce il suo no. La signorina Calligaris non ha mai dimenticato Luciano e ora che sa la verità sulla vera paternità di Federico accarezza la speranza di poter vivere finalmente la sua passione con Luciano.

Del resto il ragioniere è hai ferri corti con la moglie Silvia, che ha scoperto la verità sui rapporti tra Luciano e Clelia.

La confessione di Marcello, le bugie di Marta

In un momento di intimità Marcello confessa a Roberta che ha sofferto molto per averla perduta. Il ragazzo si è ormai rassegnato al fatto che lei continuerà a prendersi cura di Federico ma continua a pensare a Roberta.

Nel frattempo, Marta continua a mentire sul vero motivo del suo viaggio a Parigi.

Le nozze di Adelaide e Achille

Ravasi, che ha circuito abilmente la Contessa di Sant’Erasmo fa leva sul suo fascino per indurre la donna ad accellerare le nozze: abbiamo capito tutti che i suoi intenti non sono amorosi ma puramente interessati, per risolvere alcuni debiti.

Federico torna a camminare?

Intanto, un’operazione innovativa potrebbe consentire a Federico di camminare di nuovo. Ma il ragazzo non vuole illudersi e poi rimanere deluso per cui decide di non sottoporsi ad una seconda operazione. Tuttavia, quando Marcello salva Roberta da uno scippo, il giovane Cattaneo si sente impotente e torna sulla sua decisione.

Nel frattempo, Gabriella parte per Parigi senza Marta, ma con Cosimo Bergamini. Cosa ne penserà Salvatore che da sempre è geloso dell’uomo? Una bella prova per i due giovani fidanzati. La supereranno?

Ma ci si mette di mezzo anche la febbre: Gabriella sta male e Cosimo si prende amorevolmente cura di lei. Quando però Salvatore scopre che i due sono assieme a Parigi non la prende affatto bene…

Chi sarà la Nuova Venere?

Prosegue la ricerca della “sostituta” di Marina. Nessuna delle aspiranti Veneri fa colpo su Clelia, finché non spunta la signorina Laura Parisi, che si dimostra così intraprendente da convincere Vittorio a concederle una settimana di prova al Paradiso. Marina veramente non tornerà più al Paradiso? E come si rivelerà questa nuova Venere?