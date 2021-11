Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 22 a venerdì 26 novembre 2021 nella soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore daily: anticipazioni trama puntate dal 22 al 26 novembre

Giuseppe messo alle strette da sua moglie Agnese e da Don Saverio decide di lasciare Milano e annuncia il suo arrivo in Germania con un telegramma: Tina e Salvatore sono commossi, mentre Agnese non è dispiaciuta per la partenza del marito. Nel frattempo, Tina fissa la data della sua operazione. Vittorio ha in mente una sorpresa per Tina e con il suo staff organizza una cena a casa sua. Alla serata partecipa anche Salvo, che decide di uscire allo scoperto e parla della sua relazione con Anna.

La gelosia di Maria per Rocco, Marco continua la sua corte serrata a Gemma

Armando mostra a Maria una foto di Rocco apparsa su un giornale che ritrae il ciclista, dopo una vittoria, mentre riceve la coppa da una bella ragazza: Maria è molto gelosa. La ragazza, dopo aver visto la foto di Rocco sul giornale, prova a contattarlo, ma viene a sapere che ha cambiato alloggio senza comunicarglielo. Agnese sospetta che Rocco si stia innamorando di un’altra e ne parla con Armando, che si mostra disponibile ad ascoltarla, ma resiste al desiderio di riavvicinarsi a lei.

Intanto, Marco incontra Gemma al Paradiso e scopre che è una Venere. Armando mostra a Stefania un articolo scritto da Marco, che racconta la storia dello sfratto imposto a dei poveri dal padre di Luisa. Marco, ottenuto quel che voleva, liquida Luisa e si fa avanti con Gemma. Mentre, Tina parla alla madre della cena organizzata la sera prima da Vittorio per coinvolgerla nell’ideazione dell’evento che si terrà al Paradiso per il lancio della nuova collezione di Flora.

Anticipazioni il paradiso delle signore: I sospetti di Flora si riaccendono, e le indagini sulla morte di Ravasi si riaprono

Flora si avvicina sempre più a Umberto e nel frattempo ottiene da Cosimo le ultime foto del padre. Flora, riguardando la foto del padre Achille, scopre un particolare che riaccende i suoi sospetti. Flora ripensa a quel particolare della foto del padre che l’ha insospettita, mentre Adelaide è preoccupata dopo aver saputo che sono state aperte le indagini sulla morte di Ravasi. Umberto sorprende Flora nel suo studio.

Maria vuole andare a Roma da Rocco

Maria è decisa ad andare a Roma da Rocco per chiarire la situazione. Mentre, Marcello vorrebbe vivere la relazione con Ludovica alla luce del sole, ma lei è ancora titubante. Stefania scopre che Marco di Sant’Erasmo, il giornalista che ha scritto l’articolo sulla questione degli sfratti, è il ragazzo che piace a Gemma. Umberto propone a Marco di scrivere per il Paradiso Market: il giovane ora lavorerà nella redazione del grande magazzino e sarà ancora più vicino a Gemma.

Armando e Agnese si Baciano, Tina li sorprende

Dopo l’articolo sugli sfratti, Stefania non nasconde la sua disistima per il ragazzo. Umberto e Flora si promettono di dimenticare il fuggevole bacio che c’è stato tra loro. Dovendo accompagnare Anna al paese, Salvatore si fa sostituire da Armando e da Agnese in Caffetteria che, dopo tanto tempo, si ritrovano soli, l’uno di fronte all’altra: Tina li sorprende che si baciano.