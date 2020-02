Il Paradiso delle Signore, soap prodotta da Aurora tv, torna a farci compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1. Cosa sarà successo ai nostri protagonisti? Vediamo di scoprire assieme le anticipazioni delle trame delle puntate che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2010.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio: Umberto è il padre di Federico

Sono arrivate le anticipazioni delle trame del Paradiso delle Signore nella settimana che va dal 17 al 21 febbraio 2020. Molti colpi di scena nel negozio più bello di Milano e i protagonisti vivranno emozioni incredibili.

Luciano è sconvolto: Umberto è il vero padre di Federico

Il clima in Casa Cattaneo è molto teso: Silvia è sempre più strana e distante perché i sensi di colpa che ha nei confronti del marito Luciano sono enormi. Silvia confessa finalmente al marito che Federico non è suo figlio ma è che il vero padre del ragazzo è Umberto Guarnieri.

L’uomo rimane scioccato da questa verità inaspettata, ma nell’interesse e per il bene di Federico le chiede di tacere sulla vera paternità del ragazzo. Naturalmente Federico non sa nulla di tutto ciò e cerca di dare un senso alla sua nuova vita, sulla sedia a rotelle.

In questa prospettiva il giovane Cattaneo chiede a Marta e Vittorio di tornare a lavorare al Paradiso. Tuttavia, la sensibilità di Federico è molto grande e si accorge che in casa l’atmosfera è differente.

La rabbia di Luciano Cattaneo contro Umberto Guarnieri

Il ragionier Cattaneo, rimugina su quanto gli ha confessato la moglie Silvia, e la sua rabbia monta giorno dopo giorno, fino ad esplodere di fronte ad Umberto Guarnieri al Paradiso, davanti agli occhi di Clelia.

Salvatore torna dalla Germania

Saltatore Amato tornato a Milano dopo essere stato in Germania per avere notizie del padre Giuseppe, dovrà fare i conti con una triste verità: il padre non è in carcere ma un’altra amara realtà attende la famiglia Amato.

Di cosa si tratta? Giuseppe Amato ha per caso un’altra famiglia?

Rocco e Marina: scocca l’amore?

Intanto il giovane e impacciato Rocco Amato, è sempre più preso della bella Venere Marina ma non riesce ad aprirsi e a confessargli i suoi sentimenti.

Entrambi ricevono la proposta di partecipare ad un altro fotoromanzo ma naturalmente l’invidia è dietro l’angolo. Irene e Lorena, infatti non gradiscono questa novità e fanno di tutto per ostacolare i due ragazzi.

Lorena se la prende con il regista, mentre la Cipriani bacia Rocco e in un secondo momento dice di baciare Marina appassionatamente sul set. Rocco segue i consigli di Irene ma la reazione di Marina è decisamente furiosa. Rocco vede infrangere i suoi sogni romantici sulla Venere.

Cosimo innamorato di Gabriella?

Nel frattempo Cosimo Bergamini continua a corteggiare Gabriella Rossi, ignorando che la stilista è fidanzata. Ma l’imprenditore scopre che prova dei sentimenti per la ragazza che confida a Riccardo. E questa complicazione va ad aggiungersi ai problemi sul lavoro.

Difatti, la fabbrica di Bergamini vive dei momenti difficili a causa di uno sciopero delle operaie, tuttavia degli amici gli vengono incontro: Marta e Vittorio hanno un’idea per risolvere la situazione.