L’attesa è finita e Il Paradiso delle Signore torna con i nuovi episodi della 19ma stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 16 al 20 settembre 2024? Riflettori puntati su Salvo, che si renderà conto che la fidanzata Elvira gli nasconderà qualcosa di importante. Quando lo scoprirà, il ragazzo non potrà fare a meno di mostrarsi deluso e amareggiato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: la scoperta di Salvo

Salvo scoprirà che la sua fidanzata Elvira gli ha tenuto nascosto qualcosa di importante nelle prossime puntate Il Paradiso. Il ragazzo non potrà nascondere la sua amarezza e la sua delusione quando scoprirà che il padre della sua ragazza non approverà la loro relazione, e che lei ne era a conoscenza e ha preferito tacergli un “dettaglio” cos’ importante.

Lo stato d’animo di Salvo convincerà Ciro ad affrontarlo e svelargli il vero motivo per il quale il padre di Elvira non approverà la loro storia d’amore. Salvo verrà così a sapere che l’astio del suocero nasce dal fatto che lui è un ragazzo meridionale.

Il Paradiso 9, spoiler al 20 settembre

Cosa nasconderà Enrico Brancaccio? Armando inizierà a sospettare che il magazziniere non avrà raccontato tutta la verità sul suo passato. L’arrivo del giovane nel grande magazzino milanese non passerà certo inosservato, e dopo essere stato beccato a fare una telefonata misteriosa, i sospetti non potranno che aumentare.

Sarà fin troppo evidente che il magazziniere sta nascondendo qualcosa e – ancora una volta – sarà Armando a notare qualcosa di sospetto sul conto del ragazzo. Al momento non ci sono però ulteriori dettagli in merito.

Il Paradiso, cos’altro accade?

Enrico verrà a sapere dell’esistenza della casa-famiglia creata da Marta Guarnieri nel capoluogo lombardo per aiutare le ragazze-madri in difficoltà. In occasione del compleanno del figlio di Mirella, Marta farà una proposta ad Armando. La donna gli chiederà il permesso di poter restaurare un vecchio teatrino della sua infanzia per poi donarlo ai bambini della casa-famiglia.

Adelaide chiederà a sua figlia Odile di recarsi con lei al Circolo. La contessa avrà intenzione di fare la presentazione ufficiale.

Nel frattempo Irene cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi ad Alfredo.