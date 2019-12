Ed eccoci arrivate alle attesissime anticipazioni delle trame delle puntate della soap dell’ammiraglia Rai, Il Paradiso delle Signore, che promette molti colpi di scena e notizie choc, come direbbe Barbara d’Urso!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni trama puntate dal 6 al 10 gennaio 2020

Nuovi emozionanti colpi di scena al Paradiso delle Signore: Federico avrà un brutto incidente e sarà costretto nella sedia a rotelle, Roberta si accorgerà di non amarlo più ma la salute del ragazzo la bloccherà dal confessare la verità, Rocco e Salvatore chiederanno aiuto ad Armando per rintracciare Giuseppe Amato e Vittorio troverà Marta svenuta in casa. Insomma, pare che l’inizio del nuovo anno non porti bene ai protagonisti della soap di Rai 1, che vivranno momenti difficili. Vediamo in dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore prosegue a gonfie vele la sua messa in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1. E proprio dalle prossime anticipazioni che vanno dal 6 al 10 gennaio 2020, Federico Cattaneo sarà vittima di un incidente che lo bloccherà sulla sedia a rotelle.

Ma non sarà solo lui ad essere vittima di un incidente ma anche Marta che salva dalle ruote di un’automobile il piccolo Carletto, con delle conseguenze per la sua gravidanza.

Il Paradiso delle Signore: Federico in sedia a rotelle

La famiglia Cattaneo, sarà sconvolta dalla notizia dell’incidente di Federico: il giovane rischierà di non poter più camminare, restando paralizzato a vita.

Un duro colpo per Silvia e Luciano che dopo la partenza di Nicoletta aspettavano con ansia il ritorno di Federico dal militare. Ma Silvia sarà preoccupata non solo per la salute del figlio, ma anche perché ha notato un certo feeling fra Roberta e Marcello.

Roberta si accorgerà di non amare più il fidanzato Federico

I Cattaneo, preoccupati per come potrà reagire il figlio, decideranno di nascondere a Federico cosa rischia effettivamente a causa dell’incidente: una paralisi a vita.

Roberta naturalmente rimarrà sconvolta dalla situazione ma non solo! La donna si sentirà in colpa per l’interesse che prova per Marcello, che ogni giorno diventa sempre più forte. La Venere resterà vicina al fidanzato ma il suo cuore oramai batte per il Barbieri.

Nel frattempo i due uomini della famiglia Amato, Rocco e Salvatore, chiederanno aiuto ad Armando per rintracciare Giuseppe Amato padre di Salvatore e zio di Rocco.

Marta salverà da un incidente il piccolo Carletto, ma dopo starà male

Un’altra brutta notizia colpirà altri protagonisti del Paradiso delle Signore, ovvero Vittorio e Marta. Vittorio ovviamente starà vicino all’amico Luciano dopo la tragedia che si è abbattuta sul figlio Federico. Nel frattempo, Marta prenoterà una visita dal ginecologo all’insaputa del marito, nonostante la zia Adelaide non sia d’accordo.

Marta intanto si proporrà di badare al piccolo Carletto, per “fare un po’ di pratica” con i bambini, dal momento che presto anche lei dovrà destreggiarsi nel difficile ruolo di mamma. Clelia acconsentirà ma più tardi Carletto rischierà di essere investito da un’auto ma interverrà prontamente Marta che lo salverà.

Nonostante la Capo Commessa inviterà Marta ad andare a casa e riposare, la moglie di Conti si tratterrà ancora al lavoro. Ma tornando a casa accuserà stanchezza e poco dopo perderà i sensi. Il marito Vittorio infatti la troverà riversa a terra esanime.

Cosa succederà? Marta e Vittoria perderanno il loro piccolino? E Federico si accorgerà che Roberta non è più innamorata di lui? Non ci resta che aspettare le nuove puntate per sapere di più…