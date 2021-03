Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, delle puntate che vanno dal 29 marzo al 2 aprile 2021, si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Intanto, Vittorio scopre che Marta l’ha tradito con Dante, mentre Giovanni Amato chiede un prestito al figlio Salvatore per mettere in atto il losco piano con Girolamo. Nel frattempo, Marcello e Ludovica sono sempre più attratti l’uno dall’altro. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021. Vittorio scopre il tradimento di Marta

Marta confessa alla zia Adelaide di aver avuto una storia con Dante e di aver quindi tradito il marito Vittorio. La Contessa è sconvolta dalla notizia ma cerca di salvare la nipote dalla situazione: dal momento che non può parlare con nessuno della questione, decide di affrontare direttamente Romagnoli, chiedendogli di rinunciare alla nipote. Ovviamente, Vittorio Conti continua a non sapere quanto è successo tra la moglie e Dante e si sente sempre più legato ai suoi nipoti, Pietro e Serena e di conseguenza a Beatrice. La piccola Serena dedica un tema alla figura paterna, assegnato dalla maestra, a suo zio Vittorio; Beatrice si commuove davanti al loro legame.

Il conflitto tra Giuseppe e Salvatore Amato per via del prestito

Nel frattempo, Giuseppe parla con la moglie Agnese per intercedere con il figlio Salvatore in merito ad un prestito di denaro. Salvatore è perplesso per la richiesta del padre, anche perché l’uomo non rivela il motivo per cui gli servono questi soldi. L’intenzione di Giuseppe Amato è quella di entrare a far parte di un affare che potrebbe rivelarsi molto redditizio. Anche Agnese è titubante e non sa cosa fare: è il caso di dare fiducia al capofamiglia oppure no, visto i trascorsi?

Salvatore, sempre più esasperato dalle continue liti con il padre, chiede consiglio al suo amico Marcello e ad Armando. Anche Agnese chiede consigli a Ferraris, in merito alla situazione. Ma ad avere problemi con Giuseppe, non è solo suo figlio ma anche Sofia con cui litiga furiosamente.

L’intervista alla timida Maria Puglisi

Intanto, il lancio della nuova collezione Paradiso, con l’abito british di Gabriella Rossi è stato un po’ travagliato ma ora la stilista si gode il successo. Tuttavia, la signora Bergamini, non vuole prendersi tutto il merito e vuole condividere il successo anche con le sue collaboratrici, in particolare con Maria che vorrebbe venisse intervistata.

Naturalmente, la ricamatrice è parecchio emozionata per l’intervista e le Veneri si mostrano disponibili nell’aiutarla a scegliere il look giusto e a sostenerla in tutto. Tuttavia, c’è una Venere che rema contro…Chi sarà? La signorina Cipriani, forse? Maria è molto emozionata per l’intervista pomeridiana al Paradiso, ma Federico cerca di prepararla all’incontro con la giornalista, rassicurandola.

Il Ricatto di Fiorenza Gramini alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo

In vista della benedizione pasquale al Circolo, Fiorenza chiede ad Adelaide di potersi sedere al tavolo d’onore con l’alto prelato, suo amico di famiglia, durante la cena; al rifiuto di Adelaide, che rivendica il suo ruolo di Presidentessa, Fiorenza le rivela di sapere tutto su Dante e Marta, e ricatta Adelaide per ottenere ciò che vuole. La contessa dunque è sotto scacco di Fiorenza.

Il paradiso delle signore: Marcello e Ludovica sempre più complici

Marcello e Ludovica sono sempre più complici e vicini. I due si stanno innamorando, ma Federico invece è ignaro di tutto e continua a manifestare un interessa per la bella Brancia, e a cercarne la sua compagnia. Già è la seconda volta che Federico e Marcello s’innamorano della stessa donna. Prima è successo con Roberta e ora con Ludovica. Intanto la donna, per dimostrare quanto tiene al giovane Barbieri, fa un gesto del tutto inaspettato. Cosa accadrà? Una volta appreso che Federico Cattaneo è in realtà un Guarnieri, Ludovica chi sceglierà? L’aitante barista Marcello o l’altro rampollo dei Guarnieri?

Vittorio affronta il rivale Dante Romagnoli chiedendo spiegazioni sulla moglie

Nel frattempo, su richiesta di Adelaide, Umberto indaga su Dante e scopre qualcosa che potrebbe metterli in guardia. Adelaide è sempre più esasperata da Fiorenza che la tiene sotto scacco: così decide di non assecondarla più, pur rischiando che la verità tra Marta e Dante venga a galla e umili la sua famiglia.

Fiorenza, per ripicca verso Adelaide, mette una pulce nell’orecchio di Vittorio riguardo al rapporto tra Marta e Dante. Conti affronta il suo rivale, ma l’incontro non finisce affatto bene; decide così di partire per Parigi.

Nel frattempo, Sofia si sfoga con Marcello: pensa ancora alla lite con Giuseppe. Poi lascia il laboratorio di pasticceria dove aveva preso il posto di Laura. Ma i due giovani soci, Marcello e Salvatore sono consapevoli che sono persi senza Sofia.

Gabriella ritrova una lettera del suo defunto suocero Arturo Bergamini

Gabriella entra in possesso della lettera nella quale Arturo Bergamini, prima di morire, esprime i suoi sospetti nei confronti di Umberto Guarnieri, ma è indecisa se darla a Cosimo.

Marcello rischia la prigione?

Marcello racconta a Ludovica che sarà convocato in questura: il Mantovano lo accusa di aver lavorato per lui come spallone. Quella sera Beatrice riceve una telefonata davvero inquietante. Chi sarà? Chi è che ha chiamato Beatrice?