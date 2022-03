Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 21 a venerdì 25 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 21 al 25 marzo 2022

Stefania ancora molto scossa per la verità sulla sua vera madre fa credere invece alle amiche Maria e Irene che il problema è un diverbio con il padre Ezio. Ne frattempo la giovane Venere ha un primo confronto con la sorellastra Gemma e dopo con Gloria, la quale ammette i suoi errori nella speranza di essere, se non capita, almeno perdonata.

Gemma è molto dispiaciuta della situazione che si è venuta a creare e si sente in colpa! Se non avesse mandato quella maledetta lettera a Gloria non sarebbe accaduto nulla di quello che è successo dopo. Così la Zanatta cerca di fare riavvicinare Stefania alla Capocommessa. Nel frattempo Gloria esorta Ezio a riavvicinarsi e recuperare il suo rapporto con Stefania.

Il difficile rapporto tra Salvatore e Anna: riusciranno a sposarsi?

Anna e Salvo sono sempre più in difficoltà nel prendere una decisione sul loro futuro insieme. Anna si confida con Beatrice ammettendo che vede troppe difficoltà in questo rapporto. Salvo d’altra parte non sta con le mani in mano: ha in mente qualcosa per salvare la sua storia d’amore con Anna, ma non può rivelare ancora nulla a Marcello.

Flora è innamorata di Umberto, lui cerca di nascondere la verità ad Adelaide

Flora è sempre più insofferente nei confronti di Umberto, ma lui non capisce il perché. Alla fine la donna confessa al commendatore di essere innamorata di lui, ma lui cerca di nascondere la verità soprattutto ad Adelaide. Se la contessa sapesse della loro intimità ci rimarrebbe malissimo e non vorrebbe più vederlo. Flora confida i suoi tormenti amorosi a Ludovica, mentre Umberto cerca di non far sapere nulla ad Adelaide.

Marcello inizia ad essere geloso di Ludovica e Torrebruna

Flavia si reca a Napoli per qualche giorno dal momento che ha scoperto che il marito non ha ancora versato a Dante la quota per partecipare alla cordata di imprenditori. Ludovica e Marcello sono felicissimi di poter rimanere soli per qualche giorno, pregustando qualche giorno di intimità.

Ludovica viene coinvolta in un pranzo di lavoro da Ferdinando: Marcello è sempre più geloso del rapporto che si è instaurato tra il ricco imprenditore e la fidanzata. Ludovica si presenta in pubblico con Marcello, sfidando i maldicenti e i benpensanti del Circolo.

Stefania si chiarisce finalmente con il padre Ezio, ma è di nuovo scontro con Gloria

Veronica ha un’idea per far rappacificare Ezio e Stefania. Nel frattempo, grazie a Gemma e Gloria, Ezio riesce a parlare con Stefania. Padre e figlia finalmente hanno un confronto liberatorio ed Ezio racconta tutto su Gloria. Ma quest’ultima ha un ennesimo scontro con la figlia Stefania. La ragazza non riesce proprio ad accettare che la madre le abbia potuto mentre per così tanti anni facendole credere di essere morta.

Beatrice e Dante si baciano: stavolta Romagnoli è sincero?

Beatrice prova a riannodare i rapporti con Dante. Quest’ultimo riesce a fare breccia nel cuore di Beatrice che da sempre ha avuto un debole per l’imprenditore americano. I due si baciano: sarà inizio di una nuova storia d’amore? O Romagnoli cova sempre dentro di sé il desiderio di vendetta vero la famiglia Conti?

Gemma affronta Stefania: cosa c’è tra lei e Marco?

Gemma riceve da Marco un invito a cena a Villa Guarnieri e scopre per caso che Stefania è stata ospite lì, e non la prende affatto bene. Dopo cena si presenta da Stefania che, messa alle strette, confessa di essere stata in Villa mentre tutti la credevano da zia Ernesta. Il rapporto tra le due sorellastre sarà compromesso? Staremo a vedere…

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.