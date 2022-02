Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 21 al 25 febbraio 2022

Sandro è deciso più che mai a riconquistare il cuore di sua moglie, la bella Tina Amato. La nuova canzone che ha scritto e che le ha fatto ascoltare di sorpresa, ha emozionato la giovane cantante a tal punto che decide di cantarla. Infondo la siciliana tutta pepe ha un animo dolce e sensibile e confessa che le piacerebbe interpretare il brano. Recalcati, tuttavia, vorrebbe che Tina cantasse la canzone senza che Orlando ne ottenga i diritti. Forse Sandro è proprio vicino alla meta: riconquistare il cuore di Tina.

Agnese ritorna a Milano dopo essere stata a trovare Rocco a Roma: la donna confessa alla sua famiglia che Rocco purtroppo ha un’altra fidanzata. Il problema è come confessarlo a Maria, che poverina, ignara di tutto continua a cucire il suo abito da sposa.

Il telegramma di Rocco rassicura Maria, ma qual è la verità?

Nel frattempo, Maria riceve un telegramma da Rocco che la rassicura sul matrimonio. Agnese, tuttavia, dubita fortemente che il nipote sia stato sincero. Anche le Veneri, Irene e Stefania vengono a conoscenza della situazione e sono molto dubbiose sul da farsi: è meglio tacere o dire tutto a Maria?

Il piano diabolico di Dante Romagnoli continua a farsi spazio, ai danni di Beatrice

Continua la strategia di Dante Romagnoli, per rovinare Umberto Guarnieri e Vittorio Conti. Una delle vittime di Dante è Beatrice che continua a riempire di attenzioni facendole una corte serrata. Peccato però che Beatrice non immagina minimamente le mire di Romagnoli. La donna è molto attratta dall’uomo tanto che abbassa le difese e inaspettatamente lo va a cercare al Circolo per incontrarlo.

Ma non solo! Prende l’iniziativa per ringraziarlo perché l’ha aiutata a risolvere un problema e passa la notte con lui. Vittorio intuisce che tra la cognata e Dante ci sia qualcosa: li vede salutarsi fuori dal Paradiso e la cosa non gli va giù. Insomma non la prende affatto bene. Vittorio Conti è geloso oppure ha captato che Dante sia falso e che non prova un sentimento vero?

Fiorenza trama contro Marcello e Ludovica

Intanto anche la cugina di Dante, Fiorenza fa di tutto per distruggere la felicità di Ludovica Brancia: consiglia, infatti a Flavia di coinvolgere anche Ludovica nel loro affare così avrà modo di passare più tempo con Torrebruna che è già pazzo della donna. L’uomo d’affari fa una proposta di lavoro a Ludovica, che tuttavia non accetta subito. Prima ne vuole parlare con il fidanzato Marcello per vedere cosa ne pensa.

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo rientra a Villa Guarnieri; il ricatto di Dante

Adelaide, finalmente, rientra a Villa Guarnieri e Umberto capisce che l’è mancata moltissimo e di quanto sia importante per lui, così chiede a Flora di dimenticare quello che è successo tra di loro. Nel frattempo arriva il giorno della deposizione di Adelaide e la contessa si prepara ad affrontare il magistrato e l’interrogatorio al meglio. La contessa supera brillantemente l’interrogatorio, per cui il caso Ravasi presto sarà solo un antico ricordo. Tuttavia, Dante Romagnoli ricatta Umberto, dicendogli che ha in mano delle prove inconfutabili che lo possono incastrare su Ravasi. L’incubo non è ancora finito!

La legge sulle donne e l’importante incarico per Stefania Colombo

Al Paradiso è tempo di un incarico importante per Stefania. Il direttore Vittorio infatti, incarica la Colombo di scrivere un articolo sulla nuova Legge per le Donne, che ribalterà per sempre la condizione delle donne. Un argomento molto importante e delicato di cui le Veneri discutono molto appassionatamente.

I complimenti di Marco per Stefania; la gelosia di Gemma

Marco riempie di complimenti Stefania per l’articolo sulla Legge sulle Donne, inevitabilmente Gemma sentendo la conversazione si ingelosisce moltissimo. Ma non solo! L’articolo scritto da Stefania diventa fonte di ispirazione anche per Vittorio ha un’idea per la copertina del nuovo Paradiso Market.

Ezio confessa a Gloria che l’autrice della lettera minatoria non è Veronica, bensì Gemma e che la donna ha confessato il falso solo per salvare la figlia. A seguito della confessione di Gemma a Casa Colombo l’atmosfera è più rilassata e torna serena come prima.

Voglia di maternità per Tina?

Anna, nel frattempo porta al Paradiso la piccola Irene: la donna vuole farle conoscere le persone con le quali lavora che considera la “sua seconda famiglia”. La donna ha intenzione di trasferirsi a Milano insieme alla figlia per formare una famiglia con Salvatore. Tina, stando a stretto contatto con la bambina, inizia a pensare a una famiglia sua. Che abbia voglia di maternità?

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.