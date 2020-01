Il Paradiso delle Signore arriva con nuove emozionanti anticipazioni che vanno dal 20-24 gennaio 2020. Cosa sarà successo ai nostri beniamini? Roberta avrà deciso a chi concedere il suo cuore? A Marcello l’uomo che l’ha letteralmente travolta oppure al fidanzato Federico, presenza rassicurante ma non passionale? E quest’ultimo, cosa deciderà in merito all’operazione? Ma vediamo di scoprire cosa succederà di interessante nel negozio più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore 4: anticipazioni trame dal 20 al 24 gennaio 2020

Marta si sta riprendendo lentamente dalla perdita del bambino: tornata al lavoro si occupa con Vittorio del Paradiso. Si trovano in Caffetteria e si confrontano in merito alle divise delle Hostess per Expo 61: Achille Ravasi infatti ha ufficialmente commissionato i capi al Paradiso.

Tuttavia, qualcosa non va come dovrebbe: dopo tanto entusiasmo anche la delusione che ne consegue, è massima. La divisa della linea Paradiso disegnata per l’occasione non ha passato la selezione, per una disattenzione di Cosimo. Inutile dire che, Vittorio e Gabriella attaccano Cosimo senza se e senza ma.

Federico decide di affrontare l’operazione

Federico si trova di fronte ad un bivio. Operarsi oppure no? La scelta è molto rischiosa e potrebbe cambiare la sua vita in un senso o nell’altro. È consapevole che – nel caso in cui non dovesse andare a buon fine – rimarrà paralizzato completamente. Per cui prende il coraggio a due mani, e comunica ai genitori che affronterà l’operazione.

Angela licenziata dal Circolo si dà comunque da fare

Angela, licenziatosi dal Circolo, a causa delle pressioni di Adelaide, Flavia e Ludovica non si arrende e non se ne sta con le mani in mano. Infatti, dal momento che Salvatore è assente dalla Caffetteria per ritirare il juke-box usato, decide di aiutare il fratello Marcello al bar.

Tra Cosimo e Gabriella c’è maretta

Nel frattempo, Gabriella ormai fidanzata ufficialmente con Salvatore mette al suo posto Cosimo. Tra i due si innescano continue discussioni e dopo la consegna sbagliata delle divise i due litigano furiosamente. Cosimo si lascia andare a qualche parolina di troppo e Agnese difende a spada tratta, la sua futura nuora, davanti a Vittorio.

Anche a Casa Cattaneo tira una brutta aria

Il clima non è certo disteso a casa Cattaneo. Difatti, dopo che Federico ha comunicato a Silvia e Luciano la sua decisione di operarsi, trova Roberta e il padre in sintonia con lui, mentre la mamma è decisamente contraria. Infatti, Silvia non è d’accordo con la scelta del figlio di farsi operare e si sfoga con Roberta perché invece lei appoggia la decisione di Federico.

Angela deve assolutamente trovare un altro lavoro

Angela confessa a Gabriella il vero motivo per cui si è licenziata dal Circolo: allontanarsi da Riccardo da cui si sente sempre più attratta. Certo le minacce della Contessa e di Ludovica hanno avuto il loro peso, ma il vero motivo è il giovane Guarnieri. Angela, tuttavia, non si arrende ed è fermamente decisa a trovare un nuovo impiego. Ora che c’è anche l’avvocato da pagare per trovare suo figlio,non può permettersi di non lavorare. Stavolta, non rinuncerà a cercare il suo bambino.

Cosimo è nervoso e distratto

Le liti tra Cosimo e Gabriella continuano, ma quest’ultima nota che l’uomo è distratto e nervoso, cosa che non è mai stato e la cosa la notano, non solo Gabriella, ma un po’ tutti.

Qual è il motivo della distrazione dell’uomo? Viene a galla la verità. In realtà, Cosimo è molto preoccupato a causa di problemi familiari. Gabriella, che ha conosciuto la mamma di Bergamini, la signora Delfina, intuisce che ci sia qualcosa che non va dai suoi comportamenti.

L’arrivo del Juke – Box in caffetteria

In Caffetteria, arriva il juke-box e grazie all’intervento di Rocco, funziona. Ed ecco che alcune coppie presenti al bar si lasciano andare a dei romantici balli, solo una coppia non si concede un ballo.

Roberta è vicina a Federico per l’operazione

Roberta sempre più confusa ha bisogno di tutto il sostegno delle amiche, soprattutto di Gabriella. La Pellegrino, infatti si assenta dal lavoro per accompagnare Federico all’ospedale, con Silvia e Luciano, dove affronterà una complicata e rischiosa operazione.

Riccardo e Angela sempre più vicini

Angela Barbieri nonostante senza un lavoro, non demorde dal cercare il figlio. Inaspettatamente ad aiutarla arriva Riccardo che si sente emotivamente convolto elle vicende della giovane Barbieri perché lo toccano dal vivo, dal momento che anche lui è lontano dalla figlia avuta con Nicoletta.

La Contessa lascia Villa Guarnieri

Adelaide di Sant’Erasmo, dopo aver scoperto il doppio gioco del cognato con Flavia Brancia, decide di chiudere definitivamente la storia con lui e di allontanarsi da Villa Guarnieri. Marta la supplica di rimanere e nemmeno un bacio rubato ad Umberto, servono a farle cambiare idea: Adelaide ha fatto la sua scelta, lascerà Villa Guarnieri.

Nel frattempo Luciano è disperato per le condizioni del figlio e solo la presenza di Clelia rende il tutto meno doloroso. Anche Roberta non vive bene la situazione del fidanzato: dopo aver passato tutta la notte all’ospedale, si reca al lavoro. Non se la sente di stare a casa a pensare.

Adelaide lascia Milano, Federico ha paura

La contessa lascia Milano, (l’attrice Vanessa Gravina ha degli impegni lavorativi in teatro) e prima di farlo, informa Flavia Brancia. Nel frattempo Achille continua a corteggiare la contessa al fine di conquistarla definitivamente.

Intanto Federico, con l’avvicinarsi dell’operazione inizia a mostrare i primi segnali di debolezza, di tensione e di paura. Da questo intervento dipenderà la sua vita.

Anche Silvia non se la passa granché e cerca conforto in un’altra mamma, la signora Agnese. Mentre Luciano, trova in Armando il suo vecchio e caro amico, a cui appoggiarsi in questi momenti difficili.

L’arrivo della Starlette di fotoromanzi al Paradiso

Nel frattempo arriva al Paradiso una donna che metterà scompiglio. Si tratta di una starlette dei fotoromanzi che nonostante, crei confusione e scompiglio, non crea problemi al negozio più bello di Milano, ma anzi un’aria piacevole ruota intorno al Paradiso. Tanto che l’agente della star vuole fare una proposta a Vittorio Conti. Chi sarà questa new entry?

Federico affronta l’operazione

È arrivato il momento critico: Federico entra in sala operatoria. Cosa accadrà al giovane Cattaneo? Avrà avuto ragione la madre Silvia a sconsigliarne l’operazione oppure andrà tutto bene? La settimana del Paradiso delle Signore si chiuderà con questo interrogativo sull’esito dell’intervento di Federico…