Ed eccoci arrivate alle nuove anticipazioni sulle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 13 al venerdì 17 gennaio 2020. Cosa accadrà ai nostri beniamini del negozio più bello di Milano? E’ l’inizio del 1961 e l’Italia di quel tempo era in gran fermento. I protagonisti riusciranno a fare chiarezza sui loro sentimenti? Vediamo di scoprire cosa succederà…

Il Paradiso Delle Signore: anticipazioni 13-17 gennaio 2020. Marta perde il bambino

Tante novità e colpi di scena al Paradiso delle Signore: Silvia si pente di aver confessato a Roberta, che il figlio Federico rischia una paralisi a vita e di non poter più camminare. Si confida con il marito Luciano che rimane senza parole. Nel frattempo Marta ha perso il bambino, dopo aver salvato Carletto da un incidente. La donna è chiaramente sotto choc e il marito Vittorio, cerca di starle vicino il più possibile e dirle che andrà tutto bene.

Tutti sono vicini a Marta: dal marito che la riempie d’amore, al fratello che si mette a disposizione per qualsiasi cosa abbia necessità, fino alle Veneri che sono molto delicate nell’affrontare l’argomento. Circondata d’amore e dall’affetto, riuscirà Marta a superare questo momento difficile e doloroso?

La vendetta della Contessa ai danni del cognato Umberto

Intanto, Adelaide dopo aver scoperto il doppio gioco del cognato che ha regalato lo stesso bracciale sia a lei che a Flavia Brancia, medita vendetta. Il momento giusto arriva proprio quando la Brancia sta per affidare ufficialmente la gestione del suo patrimonio al Guarnieri. Ecco allora che la contessa fa la sua mossa.

Marta cerca di riprendersi tornando al lavoro

Marta inizia a reagire alla perdita del bambino difatti torna a lavorare al Paradiso dove l’aspetta il caloroso abbraccio delle Veneri. Marta può contare inoltre sull’amore del marito sempre attento e premuroso che la rassicura e la supporta incondizionatamente.

Umberto Guarnieri smascherato da Flavia e Adelaide

Flavia, nel frattempo, informa Achille Ravasi della relazione segreta e clandestina tra Adelaide e Umberto. L’uomo da sempre innamorato segretamente della contessa non prende bene la notizia.

Tempi duri anche per il commendatore Guarnieri che non riesce a ricucire i rapporti né con la Brancia né con la cognata Adelaide. Le due donne, infatti si sono rese conto del doppio gioco di Guarnieri e non gliela fanno passare liscia. Si sa, che non c’è peggio di una donna ferita in amore, e qui le donne sono due!!

Adelaide a questo punto decide di confessare ai suoi nipoti i loschi piani del padre: Marta e Riccardo ne rimarranno scioccati e saranno molto duri con il loro padre. Ma Vittorio Conti, a sorpresa, invita i due ragazzi ad essere più indulgenti e tolleranti con il genitore.

Una speranza per Federico di tornare a camminare

In casa Cattaneo, nel frattempo le cose non vanno benissimo: Federico è in sedie a rotelle e le speranze che torni a camminare sono pochissime. Ma Luciano e Silvia non lasciano nulla di intentato e si rivolgono ad un luminare della medicina per sapere se c’è anche una sola piccola speranza per l’adorato figlio.

Intanto il padre, Luciano decide di rivelare al figlio le sue reali condizioni, ma il ragazzo lo anticipa rivelando che sapeva già tutto sul suo (probabile) futuro. Presente alla conversazione anche Roberta.

Una decisione difficile e rischiosa per Federico

Il medico, il professor Faraone li vuole incontrare perché forse c’è una speranza per il ragazzo ma questo lo metterà di fronte ad una scelta difficile. Cosa deciderà Federico? Faccia a faccia, con il medico il ragazzo dovrà fare una scelta molto rischiosa: quale sarà la sua decisione?

Federico torna al Paradiso per salutare i vecchi amici e conosce Marcello

Federico desidera moltissimo andare a trovare i vecchi amici al Paradiso, ma i genitori decidono che non è il caso. Ma il giovane Cattaneo si impone e così riabbraccia tutti i suoi amici ed è in questa circostanza che conosce Marcello. Proprio sotto gli occhi di Roberta avviene questo primo incontro fra i due.

Ludovica contro la contessa Adelaide

Nel frattempo il bel clima di armonia e amore tra i Brancia e i Guarnieri è andato decisamente in fumo e la giovane Ludovica accusa la contessa di essere l’artefice di tutto, per mettere Flavia e lei in cattiva luce.

La contessa è di tutt’altro parere invece e non accenna minimamente a delle scuse o a fare marcia indietro.

Umberto Guarnieri pubblicamente umiliato al Circolo

Intanto Flavia riceve un consiglio da Achille Ravasi che le suggerisce di vendicarsi di Umberto. Vendetta che avviene al Circolo dove il Guarnieri viene pubblicamente umiliato di fronte ad amici e parenti. Riccardo non muove un muscolo di fronte all’umiliazione del genitore e assiste alla disfatta del padre.

Il rammarico di Clelia

Clelia, nel frattempo, grazie alle confessioni di Roberta conosce perfettamente le condizioni di salute di Federico. E non nasconde a Luciano il suo rammarico per non esserne stata informata da lui, dal momento che tra loro c’è sempre stata fiducia e complicità…

La delusione e la rabbia di Agnese

Agnese, intanto, viene a conoscenza dei tentativi di Salvatore e Rocco di scoprire le sorti di Giuseppe. La donna non accetta di buon grado di essere stata esclusa del tutto dalle indagini e se dapprima, rimane molto delusa, in seguito si adira moltissimo.

A placare la sua rabbia c’è Armando che pazientemente ascolta la donna a cui chiede di raccontargli ogni cosa sulla storia con il marito e sul perché si trovi così lontano e non possa tornare a Milano.

Angela dà dei consigli utili a Riccardo

Intanto Angela e Riccardo si confrontano e discutono sull’umiliazione del padre al Circolo. La donna suggerisce al Guarnieri di spostare le quote del Paradiso nella banca del genitore. Questo sarebbe un vero e proprio atto di pace nei confronti del padre e Riccardo decide di proporlo a Marta e Vittorio.

I Conti sono d’accordo e Riccardo invita anche la Zia Adelaide a fare altrettanto, così che torni la serenità in famiglia e si sotterri l’ascia di guerra.

Agnese chiede aiuto alla donna di un capo mafia

La signora Amato, intanto grazie all’aiuto di Rosalia si mette in contatto con la donna di un capo mafia per sapere notizie del marito Giuseppe. Il signor Armando è molto preoccupato di fronte a questa possibilità e non lo nasconde ad Agnese che alla fine gli racconta per filo e per segno quale è il suo piano.

La Contessa e la giovane Barbieri ai ferri corti: la cameriera decide di licenziarsi

I rapporti tra la Contessa e la Barbieri sono sempre più difficili e controversi. Adelaide ha più volte detto ad Angela di non avere mire sul nipote, ma lo zampino di Ludovica che riesce a mettere la ragazza sempre in cattiva luce, completa l’opera.

Difatti la Barbieri a causa delle pressioni di Adelaide, Flavia e Ludovica decide di licenziarsi dal Circolo. Angela troverà un altro lavoro o interverrà ancora una volta Riccardo in sua difesa?