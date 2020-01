Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 27-31 gennaio 2020. Cosa sarà accaduto nel negozio più bello di Milano? Federico dovrà affrontare una delicata operazione, la contessa si allontana da Milano, Angela potrebbe diventare una nuova Venere? Vediamo di scoprire insieme le anticipazioni delle trame delle nuove puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020. Federico lascia Roberta!

Roberta è disperata! Il fidanzato non camminerà più e l’idea che il ragazzo sia costretto nella sedia a rotelle non riesce proprio ad accettarlo. Ne parla con Luciano e nota nel padre di Federico la sua stessa disperazione.

Tuttavia è Federico a prendere una decisione per tutti e due: decide di lasciarla per non tenerla legata a sé, dal momento che probabilmente sarà un invalido a vita!

Il giovane scrittore non si dà pace! Non può passare tutta la sua vita su quella maledetta sedie a rotelle e preso dalla disperazione decide, che ad affrontare il suo destino, sarà da solo. Non vuole che la sua fidanzata Roberta si faccia carico di una responsabilità così grande.

Il giovane Cattaneo aveva così tanti progetti!! Come andare a Parigi con Roberta, ma ora sembra tutto perduto… ne informa il padre Luciano, che a sua volta lo dirà alla moglie Silvia: entrambi rimangono sorpresi di questa scelta avventata.

La mossa di Flavia Brancia: lascia Milano e…

Anche Flavia Brancia dopo essere stata ingannata da Umberto Guarnieri fa la sua mossa: anche lei, come la contessa, lascia Milano. Ma prima, decide di affidare il loro patrimonio ad Achille Ravasi, da sempre antagonista di Umberto. In questo modo la Brancia vuole salvaguardare la figlia Ludovica da qualsiasi mira dei Guarnieri sulla loro ricchezza.

Il motivo per cui Cosimo ha sbagliato: la madre sta male

Cosimo ha sbagliato le divise delle hostess di Expo ’61 e Vittorio Conti decide di licenziarlo. Tuttavia si scopre il motivo per cui il giovane è sempre distratto e nervoso: la madre Delfina sta male.

Il Direttore del Paradiso, quando viene informato da Gabriella dei reali motivi per cui Bergamini ha sbagliato, revoca il licenziamento.

Riccardo e Ludovica contro Umberto Guarnieri

I rapporti tra Guarnieri Junior e Senior sono sempre più tesi: Umberto dà dei consigli al figlio su come agire con Ludovica per quel che riguarda il suo patrimonio. Il padre gli consiglia di fare pressioni sulla ragazza in modo che si convinca a investire il proprio denaro in un grosso affare.

Tuttavia, Riccardo, non solo, non segue il suo consiglio, ma si allea con Ludovica contro il padre. Riccardo e Ludovica sono agguerritissimi e fanno fronte comune contro di lui.

L’arrivo al Paradiso della starlette Lorena Mascoli

Vittorio non si lascia scappare l’opportunità di realizzare al Paradiso il fotoromanzo di Brivio. La starlette Lorena porta un grande scompiglio al Paradiso ma tutti sono entusiasti di poter realizzare un fotoromanzo. Ma chi è Lorena? E come si incastrerà il suo personaggio con tutti gli altri.

Lorena Mascolo è interpretata dall’attrice Verdiana Costanzo e ben presto il personaggio sarà coinvolto in una storia d’amore con Marcello Barbieri. In breve, il bel Marcello sarà conteso da Lorena e Roberta che ormai non più fidanzata con Federico si mostrerà gelosa della situazione.

Angela Barbieri Venere per un giorno

Nel frattempo Clelia chiede a Luciano di ampliare l’organico. Difatti da che Nicoletta è andata via sono in carenza di personale. E dopo la brutta esperienza con Patrizia Vega, poi smascherata da Vittorio Conti e Maria Puglisi, c’è la necessità di assumere una nuova Venere.

Così a questo proposito, Gabriella propone come nuova Venere Angela, che si è licenziata dal Circolo ed è alla ricerca di un nuovo lavoro. Ad occuparsi dell’assunzione sarà ovviamente la signorina Calligaris che accetta che Angela rimanga in prova un paio di giorni per verificare che sia idonea al lavoro di Venere.

Il fotoromanzo al Paradiso

Le Veneri apprendono da Vittorio il nuovo progetto in cantiere del Paradiso. Le Veneri sono felicissime della notizia ma lo sono ancor di più perché una di loro parteciperà al fotoromanzo. Ovviamente si pensa subito a Marina il cui sogno nella vita è fare l’attrice.

Assieme a Marina viene scelto anche Rocco, perché il protagonista maschile non può esserci a causa di un malanno. Quindi il regista chiama, del tutto inaspettatamente, un altro ragazzo per interpretare la parte. E chi è questo ragazzo? Rocco naturalmente che vestito, pettinato e truccato sembra un’altra persona!! Che sia la volta buona che tra i due scocchi la scintilla?

Intanto, Armando mette al corrente la signora Amato, del nuovo incarico di Rocco, scelto come personaggio maschile nel fotoromanzo del Paradiso.

La gelosia di Ludovica verso Angela

Riccardo si reca al Paradiso per assistere alle riprese del fotoromanzo, accompagnato da Ludovica che ignora che Angela è in prova come Venere. Appena scopre che la ragazza è lì dà in escandescenza e fa una scenata di gelosia.

Ovviamente comprensibile, dal momento che la giovane Brancia pare sempre dover dividere il suo grande amore con altre donne.

Roberta informa le Veneri che Federico l’ha lasciata

Federico reduce dall’operazione è ancora in convalescenza. Le notizie sulla sua salute non sono positive e il professor Faraone informa Silvia e Luciano che il loro figlio potrebbe rimanere invalido per tutta la vita.

Intano, Roberta decide di informare le sue amiche Veneri di essere tornata single perché Federico ha deciso di lasciarla, viste le sue condizioni.

Tuttavia Roberta no trova giusto lasciare il ragazzo da solo e decide di scrivergli una lettera con il cuore in mano: ama Federico ed è pronta a tutto per riconquistarlo. Non vuole lasciarlo da solo ad affrontare la sua condizione.

Ma Federico è irremovibile e persevera nella convinzione che sia meglio che resti solo. E Marcello? Che ruolo avrà in tutto questo? Visto che Roberta è tornata single, prova a riavvicinarsi a lei… Sarà la volta buona che tra i due nasca una storia?

Non dimentichiamo che la starlette del Paradiso, Lorena sarà subito attratta da Marcello e questo scatenerà la gelosia di Roberta.

Ludovica e la gestione del suo patrimonio

Ludovica è sempre più confusa e in difficoltà nel gestire il suo patrimonio e chiede aiuto a Riccardo. La donna non sa ancora che la madre per tutelarla, ha dato procura totale dei beni della figlia ad Achille Ravasi. Quest’ultimo, informa Ludovica che per qualsiasi decisione sul suo patrimonio dovrà consultarsi con lui.

Agnese è malata e Armando si prende cura di lei

Nel frattempo, Agnese è costretta a letto a causa di una brutta influenza. Armando, ormai suo vicino di casa si prende amorevolmente cura della donna e tra i due si instaura una bella complicità. Un gioco di sguardi e di silenzi e di vivide emozioni: che stia per sbocciare un amore?