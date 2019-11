Il Paradiso delle Signore arriva con nuove anticipazioni sulle trame che vanno da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2019. Cosa sarà accaduto ai nostri beniamini? Riccardo riuscirà finalmente a dimenticare Nicoletta? L’arrivo di Clelia a Milano, libera da legami sentimentali, turberà il ragionier Cattaneo? E Marta e Vittorio realizzeranno il loro sogno di essere genitori? Vediamo di scoprire le anticipazioni sulla soap di Rai 1 in onda tutti i giorni, tranne il sabato, alle 15.40.

Il Paradiso Delle Signore: anticipazioni trame 2-6 dicembre 2019. Ritorna Clelia Calligaris

Una bella novità attende le “paradisine” ovvero lefans della soap di Rai diretta da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini. Una vecchia conoscenza tornerà al Paradiso delle Signore, che in una mattina come tante si soffermerà sulla vetrina del negozio più bello di Milano.

E’ mattino presto e la signora Molinari non ha dato ancora il consueto avviso alle Veneri, dell’orario di apertura. Clelia Calligaris, dopo aver denunciato il marito per violenza domestica ritorna a Milano, dopo essersi trasferita in un’altra città.

Come mai sarà tornata? O meglio per chi? Ricorderete tutti che la donna aveva un debole, ricambiato, per il ragionier Cattaneo che ha rischiato di mettere seriamente fine al suo matrimonio con Silvia.

Il Carosello delle Veneri nei Cinema di Milano

Luciano sta per uscire di casa, non prima di aver ricordato alla moglie Silvia dell’appuntamento per quella sera al Cinema per vedere il Carosello delle Veneri, che su idea di Vittorio sarà proiettato sul grande schermo a Milano e dintorni.

Come reagirà Luciano rivedendo Clelia? L’uomo ne era segretamente innamorato.

Marta e Vittorio tornano da Parigi

I due sposini, Marta e Vittorio tornano da Parigi e una notizia stupisce Vittorio. Dai giornali infatti apprende che Oscar Bacchini, il marito della ex capo commessa Clelia è morto e di lì a breve ne saranno celebrati i funerali.

Ed ecco svelato il motivo della visita a Milano della Calligaris: dovrà espletare alcune faccende legate alla successione, dopo la morte del marito. Clelia contatta Roberta Pellegrino per chiederle di incontrarsi.

L’indecisione di Clelia: incontrare Luciano oppure no?

Intanto la Calligaris sarà combattuta: riavvicinarsi alla sua vecchia vita e quindi anche all’uomo che ama e che non ha mai dimenticato Luciano oppure buttarsi tutto alle spalle e ricominciare da capo lontano. Cosa deciderà di fare Clelia?

Marcello e Angela Barbieri ancora in bolletta

Intanto i fratelli Barbieri, Marcello ed Angela che non navigano sicuramente nell’oro, sono sempre alle prese con il pagamento del canone di affitto. I soldi non ci sono e questo crea non poche tensioni fra i due.

Gabriella e Roberta chiedono ad Angela di trasferirsi da loro

Gabriella e Roberta sempre più amiche di Angela si accorgono che la ragazza non è serena e le tensioni con il fratello per via del pagamento dell’affitto sono evidenti. Così le chiedono di trasferirsi da loro ma Angela è restia e non se la sente. Tuttavia è proprio il fratello Marcello a dirle di accettare, che sarebbe un’ottima soluzione e alla fine, dopo un po’ di titubanze, Angela accetta la proposta e si trasferisce da loro.

Un arrivo inaspettato al Paradiso delle Signore

Intanto una gradita sorpresa attende Gabriella al Paradiso: l’arrivo di Vincent Defois suo mentore parigino. Se in un primo momento la Rossi viene informata di un suo malore che poi si risolve per il meglio, è piacevolmente sorpresa di rivedere colui che gli ha insegnato tutto sulla moda e di cui ha cercato di rubarne i segreti.

Dal canto suo, Defois è decisamente stupito della collezione a marchio Paradiso disegnato dalla sua allieva Gabriella. Anzi è proprio entusiasta, della nuova collezione di abiti realizzata dalla donna.

Clelia si avvicina al suo vecchio mondo

Nel frattempo pare essere il destino a decidere per Clelia. Difatti la donna ha necessità di alcuni documenti sul marito ormai defunto. Dal momento che Bacchini ha lavorato anche al Paradiso, contatta Vittorio per venirne in possesso. E insomma, tramite Vittorio e le Veneri la donna ritrova il calore e l’affetto di un tempo e si riavvicina a quello che era il suo mondo.

La magia del Natale tra Silvia e Luciano, continuerà anche con il ritorno di Clelia?

L’armonia in casa Cattaneo tra marito e moglie pare essere perfetta. Dopo la partenza di Nicoletta, Luciano e Silvio stanno rivivendo una seconda “giovinezza” e pare che l’amore e l’armonia di un tempo siano tornati a splendere. Lui ha già comprato il regalo di Natale per la moglie, ma non sa ancora che Clelia è a Milano. Come reagirà?

Il successo di Gabriella inibisce Salvatore che non si sente alla sua altezza

Nel frattempo Gabriella, riscuote un immenso successo per la nuova Collezione di abiti a marchio Paradiso. La sua carriera ha ormai preso il piede giusto e la giovane stilista è una promessa nel campo della moda.

Le ambizioni di Marcello e le speranze di Salvatore per una svolta lavorativa

Marcello e Salvatore sono ancora disoccupati, ma Marcello è molto ambizioso e trova un modo come riscattare la caffetteria che potrebbe giovare sia a lui che all’amico Salvatore. Quest’ultimo infatti, no è solo preoccupato per la perdita del lavoro ma anche che possa perdere Gabriella. Lui è un semplice cameriere mentre lei si avvia ad essere una donna in carriera.

Salvo confessa di non sentirsi all’altezza della sua fidanzata e spera che l’idea di Marcello funzioni per potersi assicurare un futuro diverso.

Il piano dei Adelaide e Flavia continua

Intanto nelle alte sfere della nobiltà le trame per far avvicinare Riccardo e Ludovica continuano. La contessa Adelaide e Flavia Brancia sono sempre più decise a combinare un matrimonio tra i loro rampolli. E pare che le trame diano i loro frutti, dal momento che tra i due ragazzi scatta un bacio, che turba moltissimo Angela, che si è forse infatuata del giovane Guarnieri.

Un’ idea rivoluzionaria per riscattare il Paradiso

Marcello racconta a Salvatore la sua idea rivoluzionaria per riscattare la Caffetteria. Cosa avrà in mente il giovane Barbieri? Salvatore pare condividere e apprezzare l’idea dell’amico. Cosa sarà?

Vittorio confessa a Luciana che Clelia è a Milano

Vittorio intanto vorrebbe non coinvolgere Luciano nell’intento di aiutare Clelia, ma a causa di forza maggiore è costretto a rivelare al ragionier Cattaneo, che Clelia è a Milano. Luciano pare prendere bene la notizia ma non rivela nulla alla moglie Silvia.

Il vestito di Marina per la Scala

Marina, come sappiamo tutti è una Venere ma il suo vero sogno è quello di diventare un’attrice famosa. Così quando la invitano per andare alla Scala di Milano si rende conto che non ha un vestito adatto per l’occasione. Ma in suo aiuto accorrono le Veneri: Roberta e Gabriella si adoperano affinchè la loro amica possa avere un vestito al top da sfoggiare per l’occasione.

Così Gabriella, su suggerimento del suo insegnante Defois applica dei ricami all’abito in Atelier, realizzando un capolavoro. L’abito verrà confezionato non solo da Agnese ma anche dalla piccola Maria che suo malgrado è costretta ad aiutare la sinora Amato nella realizzazione dell’abito per la rivale. E finalmente arriva il momento per Marina di provare l’abito abbellito da Maria. Rocco l’ammira e si rende conto di esserne attratto ogni giorno di più.

Vincent Defois ospite speciale degli Amato

Intanto a Casa Amato si fa festa: è stata organizzata una cena in onore di Defois, mentore di Gabriella. E in onore dell’invitato la signora Amato prepara i “maccarone di zita” e la serata si conclude con un brindisi per il futuro.

Salvatore è colpito favorevolmente dai discorsi di Defois. Ammira la sicurezza e la spigliatezza dell’uomo e nel suo cuore si sente piccolo piccolo. Si rende conto di essere molto ingenuo e acerbo e non all’altezza di certe situazioni. È totalmente affascinato dall’uomo e non scarta l’idea di Marcello di voler riscattare la Caffetteria, anzi spera proprio che vada in porto sfidando la sorte.

Luciano incontra Clelia e ne informa la moglie

Nel frattempo, a casa Cattaneo Silvia fa le prove per la serata alla scala, ma non sa che la sua serenità sarà sconvolta da lì a poco, quando apprenderà del ritorno a Milano della signorina Calligaris.

Dopo molto tempo Clelia e Luciano si rincontrano e pare che il tempo non sia passato di un solo minuto. L’attrazione che i due provano l’uno verso l’altra non si può nascondere. Luciano, se in un primo momento aveva nascosto alla moglie del ritorno dell’ex Capo Venere in città, stavolta le confessa di averla incontrata.

I due durante tutto questo tempo hanno fatto finta che stare lontani e che ignorarsi sia stata la soluzione migliore. Tuttavia, evidentemente non è così, vista l‘emozione e il batticuore di entrambi di rivedersi. Cosa accadrà stavolta? Divamperà la passione fra i due oppure no? Il ragionier Cattaneo riuscirà a rispettare il vincolo matrimoniale come ha obbligato Nicoletta a farlo?