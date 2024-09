Il Paradiso delle Signore ci tiene compagnia con i nuovi episodi della 19ma stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 23 al 27 settembre 2024? Riflettori puntati Adelaide, che non esiterà a ingannare la figlia Odile, non dicendole che è stata lei a interferire per farle ottenere un impiego nel magazzino milanese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Odile ingannata

Odile si metterà alla ricerca di un lavoro , determinata a farcela da sola. La giovane non nasconderà il suo desiderio di autonomia e sarà convinta che sua madre non si intrometterà e la lascerà gestire la sua vita in piena libertà. Purtroppo però, le sue convinzioni saranno ben presto cancellate dai fatti.

Adelaide non potrà rimane inerme mentre la figlia cercherà di realizzarsi, e finirà per intromettersi, seppure a fin di bene. Odile riceverà una proposta di lavoro dal Paradiso, ma ben presto scoprirà che – dietro questo interessamento del grande magazzino milanese – si celerà lo zampino della madre. La reazione della giovane nei confronti di Adelaide sarà molto dura, e tra madre e figlia si riaccenderà lo scontro.

Stavolta però un consiglio di Umberto si rivelerà prezioso per far sì che tra le due donne possa tornare il sereno.

Il Paradiso 9, spoiler al 27 settembre

Nelle prossime puntate Il Paradiso ci sarà spazio anche per Marcello, che da tempo progetterà di farsi strada nel mondo dell’alta moda. Barbieri riuscirà ad avere un incontro importante con l’Aga Khan, facendo in modo che incontri prima lui che il commendator Guarnieri.

La reazione di Umberto non si farà attendere. Il commendatore andrà su tutte le furie quando scoprirà che Marcello starà tramando per strappargli dalle mani un importante progetto lavorativo. Per questo motivo Guarnieri deciderà di rivolgersi a Matteo Portelli, chiedendogli di distogliere l’attenzione di suo fratello da questo importante affare.

Il Paradiso delle Signore, assisteremo a un deja vu?

Non sarà la prima volta che tra i due si creerà un’alleanza ai danni di Marcello. Già nella scorsa stagione Il Paradiso infatti, Umberto si era servito di Matteo per attuare una truffa ai danni di Marcello che gli aveva fatto perdere un bel po’ di soldi.

A quel tempo Guarnieri aveva fatto pressione sul giovane Portelli promettendogli in cambio un aiuto per poter operare la madre in America. La donna era gravemente malata e la preoccupazione per le sue condizioni di salute avevano finito per far accettare a Matteo l’alleanza ai danni di Marcello. Ma come reagirà stavolta che – almeno all’apparenza – Umberto non avrà niente da proporgli in cambio della sua collaborazione?