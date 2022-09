Rieccoci all’appuntamento con le anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore, giunto alla settima stagione. Seconda settimana di programmazione per il Magazzino più bello di Milano dove le dinamiche sono sempre più avvincenti e coinvolgenti. Cosa accadrà ai nostri beniamini nella settima dal 19 al 23 settembre? Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 19 al 23 settembre. Gemma torna al Paradiso

Gemma Zanatta torna al Paradiso delle Signore ma l’accoglienza non è delle migliori. La ragazza infatti, nel finale della scorsa stagione aveva denunciato Gloria – per vendicarsi di Stefania, sua figlia – per averle “rubato” l’amore di Marco. Tornando a Milano, dopo essere stata chiusa in convento per punizione, l’accoglienza delle altre Veneri è piuttosto freddina, ma lei non si scoraggia ed è decisa a scusarsi con Stefania.

Irene è la nuova capocommessa del Paradiso

Vittorio, deciso ad aiutare Stefania e Gloria, organizza la presentazione del libro della Colombo al Paradiso. Gemma al Paradiso si sente fuori luogo, non si senta ben accolta così cerca un altro lavoro. Nel frattempo Roberto propone una votazione tra le Veneri per decidere se sia il caso di riaccoglierla. La Zanatta trova un nuovo lavoro ed è decisa a lasciare il Paradiso, tuttavia qualcuno vuole farle cambiare idea. Clara, la nuova Venere non va a genio a Irene Cipriani che nel frattempo è diventata capocommessa. La venere è aiutata da Gemma. Fiorenza propone a Umberto un’alleanza contro Adelaide.

Marcello torna a Milano cambiato ma ama ancora Ludovica

Tina aspetta un bambino e Agnese dovrà partire per andare a sostenerla. Marcello torna dalla Svizzera: è un uomo diverso, ma i suoi sentimenti per Ludovica non sono cambiati, infatti l’uomo segue le vicende di Ludovica sui rotocalchi.

Come abbiamo già visto la scorsa settimana, è entrata nel cast del Paradiso, un nuovo personaggio: Matilde, molto amica di Adelaide e moglie del fratello di Marco, Tancredi. La donna, rinuncia a tornare a casa per stare con Adelaide e nel frattempo approfondisce la conoscenza con Vittorio. Tuttavia, Matilde non si presenta all’appuntamento con Vittorio.

La contessa ostacola l’uscita dal carcere di Gloria

Marco non sa se dire a Stefania che Adelaide non ha favorito l’uscita dal carcere di Gloria per presenziare alla loro festa di fidanzamento. L’uomo non vuole intristire la fidanzata ma nemmeno occultarle la verità. Nel frattempo, Irene, la figlia di Anna, richiede molto impegno: è piuttosto monella e gli Amato cercano di organizzarsi per accudirla.

La presentazione del Libro di Stefania al Paradiso

Al Paradiso c’è fermento: è infatti il giorno della presentazione del libro di Stefania. Matilde è turbata dal comportamento di Tancredi ed è indecisa se tornare dal marito oppure lasciarlo definitivamente. Nella sua decisione avrà un peso Vittorio, di cui la donna man mano si sentirà sempre più attratta. Anna riceve una telefonata che la sconvolge, ma deve pensare anche alla madre, che deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Le anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore terminano qui e vi diamo l’appuntamento con le prossime anticipazioni nella settimana che va dal 26 al 30 settembre.