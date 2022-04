Eccoci nuovamente con l’appuntamento relativo alle anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera in onda su Rai 1 ogni pomeriggio. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 11 a venerdì 15 Aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 11 al 15 Aprile 2022: Il matrimonio di Salvatore a Anna

Salvatore Amato è più che deciso a sposare la sua Anna, nonostante le mille difficoltà che la coppia sta attraversando. La data del matrimonio è fissata e Salvo vuole fare una sorpresa alla sua fidanzata per consegnarle l’anello. Salvo, è veramente convinto delle sue scelte e l’idea di trasferirsi in un piccolo paese la sciando Milano, non lo spaventa. Il giovane amato chiede a Marcello di fagli da testimone e organizza la sorpresa per la consegna dell’anello ad Anna, tuttavia qualcosa va storto, l’anello non si trova. Dopo una serie di difficoltà, Salvo ritrova l’anello e lo consegna ad Anna.

Marco dichiara il suo amore a Stefania; Flavia Brancia continua a fingersi malata

Marco di Sant’Erasmo ha definitivamente rotto con Gemma Zanatta: il giovane rampollo si è reso conto di amare Stefania Colombo e le dichiara tutto il suo amore. Ma Gemma non se ne sta con le mani in mano per cui confida i suoi problemi alla contessa Adelaide, trovando in lei un’alleata. La Zanatta infatti pensa che dietro alla sua rottura con Marco ci sia la sorellastra Stefania. Nel frattempo, Flavia continua a fingersi malata, per obbligare la figlia a lasciare Marcello. Infatti chiede alla figlia di non rivelare a nessuno della sua malattia. Ludovica quindi non ne parla nemmeno con Marcello.

Il raggiro di Dante Romagnoli continua. Beatrice ignara di tutto ha un incidente

Dante ha acquistato dei negozi in America e intende aprirli col marchio del Paradiso all’insaputa di Vittorio. Naturalmente Beatrice che crede alla buona fede dell’uomo è all’oscuro delle vili macchinazioni dell’imprenditore. Tuttavia la donna sospetta di lui e si accorge che Dante sta tramando qualcosa, ma lui è molto bravo a deviare i sospetti. Dante continua a mentire a Beatrice circa l’affare con gli americani, mentre Vittorio chiede aiuto a Roberto per indagare sui suoi movimenti. Beatrice, sconvolta per aver appreso le vere intenzioni di Dante, ha un brutto incidente e perde i sensi.

Finalmente Ludovica trova il coraggio di affrontare Marcello e gli confida che mamma è gravemente malata e occorre molto denaro per curarla. Il giovane Barbieri si sente totalmente inutile ed impotente: non ha le risorse economiche per aiutarle.

Torrebruna si offre di pagare le cure mediche di Flavia Brancia

Fiorenza ormai complice di Flavia rivela a Torrebruna della malattia della Brancia. L’uomo molto generosamente si offre di pagare l’intervento in una clinica americana. La donna accetta a patto che la figlia Ludovica non ne sappia nulla, ma è troppo tardi. Nel frattempo, Marcello scopre che sarà Torrebruna a pagare l’intervento di Flavia e si sente sconfitto.

Umberto e Flora si baciano sotto gli occhi della Contessa Adelaide

Flora si è confidata con Ludovica in merito ai suoi sentimenti per Umberto, quest’ultimo la rimprovera per questo. La stilista, delusa e molto triste decide di abbandonare Villa Guarnieri. Tuttavia, il Commendatore Guarnieri la rincorre e tra i due arriva l’agognato bacio a cui assiste però la Contessa Adelaide! Marco e Stefania sono anche loro a un passo dal bacio, ma un imprevisto li blocca.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.