Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 9 al 13 gennaio 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? L’ingresso di due nuovi personaggi: Palma interpretata da Valentina Tomada e Francesco a cui presta il volto Christian Roberto. Veronica vuole andare a lavorare. Marcello e Adelaide mettono in vendita palazzo Andreani. Marcello se ne rammarica. Ezio e Gloria sempre più complici. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 9 al 13 gennaio 2023. Veronica vuole andare a lavorare

Veronica vuole trovare un lavoro per contribuire alle spese familiari e alleggerire quindi Ezio, tuttavia non è semplice trovare lavoro a Milano. In aiuto di Veronica arriva la figlia Gemma che chiede aiuto a Roberto nella speranza che salti fuori qualcosa. Gemma, così annuncia alla madre che presto potrebbe avere un lavoro al Paradiso. Ma c’è qualcuno che si oppone a questa decisione: Ezio e Gloria – loro malgrado -, sono sempre più complici. Tuttavia, l’uomo riflettendo intuisce che ha sbagliato e chiede a Veronica di tornare a lavorare al Paradiso. Come sarà la convivenza tra lui, Veronica e Gloria?

Le promesse di cambiamento di Tancredi alla moglie Matilde

Tancredi promette a Matilde una nuova vita. Nel frattempo, Vittorio ammette di avere difficoltà a lavorare con Matilde facendo finta che tra loro non sia successo nulla. Adelaide, invece, escogita un piano per aiutare Matilde e Vittorio a fare chiarezza sulla loro situazione. Intanto al Paradiso in redazione arriva la notizia che la giornalista che cura la Posta del Cuore sul Paradiso Market non può più occuparsene.

La Posta del Cuore del Paradiso Market

La Contessa, intanto, accetta la proposta di Matilde di occuparsi della Posta del Cuore del Paradiso Market, e si presenta nell’ufficio di Vittorio, con grande sorpresa di tutti. Nel frattempo, Umberto prova a corrompere l’ingegner Bonetti, che si occupa della ristrutturazione di Palazzo Andreani. Tuttavia, Marcello e Adelaide hanno preso la decisione di rimettere in vendita il Palazzo, anche se Marcello è molto abbattuto perché nella vendita di Palazzo Andreani vede un fallimento. Ludovica, però, vuole aiutarlo a farsi strada e lo invita, per la sera stessa, a un evento importante al Circolo. Adelaide consiglia a Marcello di scusarsi con Torrebruna, mentre Ludovica decide di chiudere definitivamente con l’ex fidanzato e prende una decisione importante per la sua storia d’amore.

L’arrivo di Palma e Francesco al Paradiso delle Signore

Armando riceve la visita di Palma, dispiaciuta per il fatto che Salvatore si sia dovuto trasferire da lui, mentre le Veneri sono incuriosite dal giovane Francesco. Palma è preoccupata per Francesco che, dopo una discussione è uscito di casa e non è più rientrato: così chiede aiuto a Salvo e Armando. Nel frattempo, Irene, Maria e Clara si rivolgono a Francesco per un guasto in casa. Spinto da Armando, Francesco aiuta Salvatore in caffetteria.