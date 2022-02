Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni. Trama puntate dal 7 all’11 febbraio 2022

Veronica sospetta che la lettera minatoria a Gloria l’abbia scritta sua figlia Gemma, quindi senza preamboli e senza girarci intorno, l’affronta. Sa che è stata Gemma a scrivere quelle parole: la ragazza confessa ma, si giustifica dicendo che l’ha fatto solo per proteggere la sua famiglia e il suo matrimonio con Ezio.

Veronica capisce che l’autrice della lettera minatoria a Gloria è sua figlia Gemma

Veronica non è d’accordo con la figlia e la rimprovera aspramente, anche perché la lettera minatoria ha sortito un effetto diverso da quello sperato. Ha contribuito all’avvicinamento tra Gloria ed Ezio, quindi oltre il danno, la beffa. Gemma è consapevole di aver sbagliato, e questo grava sulla sua coscienza.

Sandro è deciso a riconquistare Tina a tutti i costi

Sandro Recalcati, riapparso a Milano per salvare il matrimonio con Tina e cercare di riconquistarla, può contare sull’aiuto di Vittorio, che nonostante quanto è successo con la giovane cantante, è disposto a mettersi da parte per aiutare l’amico Sandro. Anche Agnese e Salvatore, mamma e fratello di Tina, “sposano” la causa di Sandro e si schierano dalla sua parte. Tuttavia, Tina non intende sentire ragioni e non vuole rimettere in piedi il suo matrimonio.

Nel frattempo la giovane Amato apprende che non è la prescelta per il musicarello di Brivio. Nella disperata riconquista della testarda siciliana Vittorio, aiuta Sandro ad organizzarle una sorpresa. Ma Tina reagisce male!

Ferdinando Torrebruna fa il suo ingresso al Circolo

Nel frattempo, fa il suo ingresso al Circolo Ferdinando Torrebruna, uomo di affari introdotto nell’alta società milanese da Fiorenza. Anche Dante conosce l’uomo di nome perché ne ha sentito parlare. L’uomo rimane particolarmente colpito da Ludovica Brancia che è identica alla sua defunta moglie. Ferdinando accetta di entrare in affari con Dante e Fiorenza, ma inserisce una clausola nel contratto: tra i soci ci deve essere anche Ludovica Brancia.

Dove è finita la Contessa? Lo stratagemma di Marco per spostare l’attenzione

Intanto non si hanno più notizie di Adelaide che sembra scomparsa nel nulla. Umberto è molto preoccupato e non sa più come nascondere l’assenza della Contessa, tanto che è costretto a darne spiegazioni alla polizia. Il Commendatore spiega anche a Marco, nipote di Adelaide come stanno veramente le cose e perché Adelaide è scappata.

Il ragazzo allora ha una brillante idea: far testimoniare Flora Gentile, figlia di Ravasi, in favore della Contessa. Così l’attenzione della polizia, non rimarrebbe focalizzata su Adelaide e sul caso Ravasi.

La decisione di Flora: testimonierà a favore della Contessa, Gemma Sempre più nervosa

Flora ha preso una decisione molto delicata: testimonierà a favore della Contessa e dei Guarnieri, così da screditare definitivamente l’immagine del defunto padre Achille Ravasi.

Il nervosismo di Gemma è sempre più evidente e Stefania se ne accorge: ormai ha imparato a conoscere la sorellastra. Veronica è preoccupata per la figlia, ma anche per il riavvicinamento tra Ezio e Gloria.

Gemma sta male per quello che ha causato e inizia a maturare una nuova idea: dire tutta la verità a Gloria. Veronica, intuisce le intenzioni della figlia e vuole farsi passare per l’autrice della lettera indirizzata a Gloria. Così chiede alla capo commessa di vedersi in segreto, tuttavia Ezio venendo a conoscenza delle intenzioni di Veronica, si presenta all’appuntamento.

L’affare con gli americani sfuma, Dante continua a tessere la sua vendetta. Matrimonio in bilico per Rocco e Maria?

L’affare con gli americani sfuma, ma Dante è sempre più determinato nel realizzare il suo piano di vendetta contro Umberto e Vittorio: sottrarre loro il Paradiso delle Signore.

Arrivano, nuove notizie su Rocco ma che non sono molto piacevoli. A venirne a conoscenza per primo è Armando che ne parla con Agnese: pare che il matrimonio tra il giovane Amato e la Puglisi possa saltare. Cosa succederà?

Salvo deciso a comprare Casa, Anna si sente in colpa

Salvo ha fatto una proposta per l’acquisto della casa in cui vivono ancora Maria e Irene. Inaspettatamente l’offerta viene accettata. Tuttavia, Anna sapendo le intenzioni di Salvatore – chiederle di sposarla – si sente in colpa per non aver ancora confessato la verità sulla paternità di sua figlia: un uomo sposato!

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.