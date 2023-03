Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 6 al 10 marzo 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Matilde sempre più gelosa dell’avvenente giornalista, Diletta. Anche Ludovica è gelosa delle attenzioni reciproche di Marcello e Adelaide, e persino Umberto mostra una certa insofferenza. Gemma è incinta; Clara è innamorata di Perico. Adelaide confessa la sua relazione con Marcello. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 6 al 10 marzo 2023. Gemma incinta, Ezio tenta di rintracciare Carlos

Ezio, d’accordo con Veronica, tenta di rintracciare Carlos in Argentina. Come già sapete la Zanatta ha avuto una liaison con Carlos, ed è rimasta incinta. O meglio questo è quello che dice la ragazza, ma forse la verità è un’altra! Nel frattempo, a casa Colombo arriva una telefonata dalla signora Garcia, nonna di Carlos.

La signora vorrebbe chiarire la situazione tra il nipote e Gemma, che appare piuttosto preoccupata per quello che potrebbe accadere. Intanto Veronica scopre che Gloria è a conoscenza della gravidanza di sua figlia e va su tutte le furie!

È guerra aperta tra Veronica Zanatta e Gloria Moreau

Scoppia una lite terribile tra Gloria e Veronica: è guerra tra le due che ad ogni modo non si sono mai viste di buon occhio dal momento che condividono l’amore per lo stesso uomo. Veronica non vuole ingerenze nella sua famiglia, soprattutto da parte di Gloria, in un momento delicato per Gemma. Gloria tuttavia è ancora la moglie di Ezio, sparita nel nulla per 15 anni per aver aiutato una donna a partorire illegalmente.

Veronica è incinta, Carlos non vuole assumersi le sue responsabilità: qual è la soluzione?

Ezio tenta di rifarsi una vita al fianco di Veronica e di sua figlia Gemma, avuta dal precedente matrimonio, che lui cresce come una figlia. Ma Ezio continua a essere innamorato di Gloria e alla fine è lei che sceglie. Tuttavia la situazione di Gemma, rimescola le carte: non può certo abbandonare Veronica in un momento così delicato.

Nel frattempo, Roberto inizia ad avere dei sospetti sullo stato di Gemma, mentre Ezio e Veronica prendono una decisione, sofferta ma ineludibile, per non costringerla a una vita da ragazza madre.

Irene deve prendere la patente; Irene pretende che la sua relazione con Perico rimanga segreta

Elvira deve prendere la patente e affrontare gli esami: chiede aiuto e sostegno a Salvatore che cerca di starle vicino. Tra le ragazze si fa strada la convinzione che Salvatore possa essere interessato a Elvira. Sarà veramente così? Elvira supera l’esame di teoria per la patente di guida e festeggia in caffetteria con Salvatore e le amiche. Nel frattempo, Armando si accorge che tra Irene e Alfredo c’è del tenero, tuttavia Irene obbliga Alfredo a mantenere segreta la loro relazione.

Matilde e Vittorio ai ferri corti per la copertina del nuovo Paradiso Market

Matilde non riesce a confessare ad Adelaide i piani segreti di Tancredi, prova a parlare anche con Vittorio, ma non ci riesce. Intanto, si indigna per la copertina del nuovo «Paradiso Market». L’articolo di Diletta ha infatti, scandalizzato buona parte dell’opinione pubblica. Quindi, sale la tensione tra Matilde e Vittorio per via dell’articolo di Diletta. Adelaide è sul piede di guerra con Vittorio, mentre Palma si emoziona nel leggere le sue lettere di risposta pubblicate nella sezione Posta del Cuore di «Paradiso Market». Vittorio e don Saverio cercano di calmare gli animi di alcune manifestanti indignate dall’articolo di Diletta, mentre a Matilde viene un’idea per aiutarli.

La contessa, messa alle strette, confessa a Ludovica la sua relazione con Marcello

Umberto e Ludovica iniziano a essere infastiditi dall’intesa, che cresce sempre di più, tra Marcello e Adelaide. Quest’ultima messa alle strette, confessa a Ludovica la sua relazione con Marcello.

Roberto cerca di realizzare il sogno di Mario

Nel frattempo, Roberto è deciso ad aiutare Mario a realizzare il suo sogno: aprire un locale tutto suo. Così, Roberto propone a Mario di aprire un locale insieme. Ci riusciranno?