Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 4 a venerdì 8 Aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 4 all’ 8 Aprile 2022

Adelaide è sempre molto scaltra e una buona osservatrice: nota gli orecchini che indossa Flora – regalatogli da Umberto – e inizia a sospettare qualcosa. Si sa d’altronde che alla contessa non sfuggono mai i dettagli. Difatti, Adelaide trova una prova dei suoi sospetti: scopre che è stato Umberto a regalare gli orecchini a Flora. Ma stranamente preferisce aspettare e avere in mano più certezze, per cui non agisce.

Stefania vuole rinunciare a Marco per il bene di Gemma: quest’ultima annuncia il fidanzamento

Nel frattempo, Stefania tiene per sé il suo bacio con Marco non facendone parola con nessuno. Marco è confuso e il bacio con Stefania lo ha destabilizzato: ne parla con Roberto, confidando ciò che è accaduto con la giovane Colombo. Quest’ultima, per non essere d’intralcio alla felicità della sorellastra è decisa a mettere un punto a questa situazione, soffocando i suoi sentimenti. Di tutt’altra pasta invece la Zanatta, che giocando d’anticipo annuncia alle sue amiche Veneri che il fidanzamento con Marco potrebbe essere molto vicino.

Beatrice e Dante sono innamorati? Lei sicuramente sì. E lui?

Beatrice e Dante sono ormai una coppia: i due si sono baciati e sembrano davvero innamorati. La piccola Serena chiede spiegazioni alla mamma sul suo rapporto con Romagnoli. Vittorio mal tollera questa situazione e cerca di passare più tempo con la nipote. Dante propone a Beatrice e Serena di pranzare all’aria aperta. Ma quest’ultima tuttavia, preferisce stare con lo zio.

Flora confessa di amare Umberto a Ludovica

Flora non ce la fa più a tenersi tutto dentro e confida a Ludovica di essersi perdutamente innamorata di Umberto. La Brancia le consiglia di lasciare Villa Guarnieri immediatamente e di dimenticare il Commendatore.

Stefania ha rinunciato a Marco per il bene di Gemma, ma soffre molto. Decide di confidarsi con Gloria e finalmente si abbandona tra le braccia della madre. Stefania e Gloria così, si riconciliano e trovano l’intesa e l’armonia tra madre e figlia. La Capocommessa è felicissima del loro chiarimento ma ci sono altre due donne – Veronica e Gemma – che temono in una imminente riappacificazione della famiglia Colombo al completo: questo significherebbe perdere Ezio.

Le manovre di Flavia Brancia e Fiorenza per separare Ludovica e Marcello

Flavia rivela a Fiorenza di essere stata lasciata dal marito e di aver ricevuto un nobile gesto da parte di Torrebruna che è un galantuomo e lo vedrebbe molto bene accanto alla figlia. Fiorenza confida a Flavia di aver un piano infallibile per separare definitivamente Marcello e Ludovica: fingere cioè di essere molto malata. Così Flavia Brancia confessa la sua (falsa) malattia alla figlia Ludovica.

Adelaide provoca Flora per sapere la verità

Adelaide stuzzica Flora: le fa credere che la relazione tra lei e Umberto è ormai di dominio pubblico e che non è più un segreto. Flora terrorizzata si confida con Ludovica la quale le dice di riferire ad Umberto. Il Commendatore trova il modo per depistare Adelaide dicendole una mezza verità. La contessa quindi chiede scusa a Flora per aver dubitato di lei e di Umberto e la prega di non lasciare Villa Guarnieri. Così Flora rimane.

Vittorio Furioso con Dante per aver coinvolto Serena in un progetto al Paradiso

Vittorio, non prende affatto bene, andando su tutte le furie con Romagnoli per aver coinvolto sua nipote Serena nel progetto dei carta-modelli per le bambole, da allegare al Paradiso Market. La reazione di Conti è forte: non accetta che Romagnoli si intrometta anche nella vita di sua nipote. Serena, da parte sua cerca di dividere il suo tempo tra la mamma e Dante e lo Zio Vittorio.

La cena di fidanzamento tra Marco e Gemma a Villa Guarnieri

Stefania continua a pensare a Marco e lui è in grosse difficoltà con la Zanatta: c’è un invito a cena a Villa Guarnieri. La Contessa ha agito senza interpellarlo, ma lui ormai è più che certo di non amare Gemma ma Stefania!! Ma la contessa non sapeva della situazione del nipote.

Marco di Sant’Erasmo lascia Gemma per Stefania

Così, la sera della cena a Villa Guarnieri per sancire ufficialmente l’unione di Marco e Gemma, Il rampollo dei Sant’Erasmo prende una decisione: prima che abbia luogo la cena, lascia Gemma . L’imbarazzo che ne consegue è alto da parte di entrambe le famiglie.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.