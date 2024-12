I preparativi per il matrimonio di Elvira e Salvo ci riserveranno molte sorprese nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, che tornerà su Rai Uno, dopo la pausa natalizia, lunedì 30 dicembre. Cosa accadrà negli ultimi episodi del 2024 e in quelli che segneranno l’inizio del 2025? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore, trame al 3 gennaio 2025

La ripresa della soap dopo la pausa natalizia vedrà Elvira e Salvatore alle prese con una grossa delusione. I due scopriranno infatti che il loro appartamento non sarà pronto per il giorno del matrimonio, e ci rimarranno molto male.

Ciro e Concetta cercheranno un’idea per fare agli sposi un regalo che possa davvero sorprenderli, e a un certo punto il padre di Elvira avrà un’idea. I genitori della sposa coinvolgeranno tutto lo staff de Il Paradiso per portare a termine la ristrutturazione della casa all’insaputa dei futuri sposi.

La sorpresa riuscirà alla perfezione, visto che la nuova casa sarà pronta nei tempi stabiliti. Gli sposi si prepareranno al grande evento al massimo dell’eccitazione, ma solo pochi giorni prima del matrimonio Salvo riceverà una notizia inattesa: il circolo è inagibile e occorrerà trovare al più presto una soluzione.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 30 dicembre al 3 gennaio

Nel frattempo arriva il 31 dicembre e le veneri saranno eccitate per la festa dell’ultimo dell’anno.

Enrico e Marta passeranno il Capodanno insieme ad Anita che li vedrà baciarsi di nascosto. La ragazzina non parlerà apertamente di ciò che avrà visto, ma inizierà a fare domande tendenziose alla Guarnieri, che finirà per trovarsi in difficoltà.

Il Paradiso delle Signore 9, spoiler al 3 gennaio

Don Saverio darà un ultimatum a Clara. La ragazza dovrà informare i suoi genitori della sua relazione con Alfredo. Poco dopo il parroco non approverà la lettera che i due ragazzi avranno scritto per i genitori di lei. Clara tuttavia sembrerà non trovare mai il momento giusto per dire ai suoi genitori la verità sulla sua storia con Alfredo.

Matteo ritroverà il buon umore, e il merito sarà tutto di Odile, che lo farà avvicinare alla musica. Adelaide proporrà alla figlia di organizzare una festa di Capodanno a Villa Guarnieri e invitare Marcello, ma Odile pretenderà che ci sia anche Umberto. Intanto l’intesa tra Matteo e la ragazza si farà sempre più intensa, anche se entrambi si definiranno solo amici.

Il Paradiso 9, cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Tancredi attaccherà Odile, accusandola di averlo scavalcato in alcune decisioni riguardanti la gestione della Galleria Milano Moda. Lei però riuscirà a tenergli testa, anche grazie al supporto di Umberto.

Durante la festa a villa Guarnieri Odile proporrà una collaborazione tra la GMM e il Paradiso. La sua proposta finirà però per creare una tensione addirittura maggiore con Tancredi.