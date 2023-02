Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Matilde sempre più gelosa dell’avvenente giornalista, Diletta. Anche Ludovica è gelosa delle attenzioni reciproche di Marcello e Adelaide, e persino Umberto mostra una certa insofferenza. Gemma è incinta; Clara è innamorata di Perico. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Matilde gelosa di Diletta

Matilde, nonostante stia tentando di salvare il suo matrimonio con Tancredi, si scopre gelosa di Vittorio con cui ha avuto una breve liaison. La donna, dopo aver scoperto che cosa Vittorio pensa di Diletta, è sempre più infastidita dalla presenza dell’avvenente giornalista. Nel frattempo Tancredi, che intuisce che la moglie pensa ancora al bel direttore del Paradiso, cerca di attrarla a sé usando uno stratagemma. Così Matilde, prende una decisione riguardo al progetto di Tancredi di cui è sempre più coinvolta.

L’educazione sessuale delle ragazze negli anni ’60

Matilde e Vittorio valutano se pubblicare o meno sul Paradiso Market l’articolo di Diletta sul delicato tema dell’educazione sessuale delle ragazze. Vittorio pensa che i tempi siano maturi per parlare di determinate cose così decide di dedicare la copertina di «Paradiso Market» all’articolo di Diletta che naturalmente, è felicissima di questa decisione.

Clara è interessata a Perico ma lui ha occhi solo per Irene

Nel frattempo, Clara capisce che Irene è interessata a Perico e ne rimane delusa perché ha capito che l’interesse che lei prova per Perico va al di là dell’amicizia. Alfredo dal canto suo, ignaro dei sentimenti di Clara, cerca, come al solito, la sua complicità riguardo a Irene, ma questa volta non la trova. Perico chiede per l’ennesima volta a Clara di aiutarlo a conquistare Irene senza accorgersi di quanto dispiacere arrechi alla ragazza.

La gelosia di Ludovica e Umberto per il rapporto d’intesa tra Marcello e Adelaide

Ludovica è sempre più gelosa del rapporto che c’è tra Marcello e Adelaide e anche Umberto inizia a essere insofferente verso le attenzioni reciproche di Adelaide e Marcello. Nel frattempo, i bozzetti di Maria, finalmente approvati, devono essere trasformati in prototipi, ma la giovane siciliana ha ancora qualche dubbio.

Palma cerca di sondare le ambizioni del figlio; Francesco sembra avere qualcosa che lo blocca, ma quando Maria si trova in difficoltà con le stoffe per i suoi abiti, lui ha un’idea per aiutarla.

La verità sconvolgente su Gemma: è incinta!

Dopo il malore, Gemma va in ospedale per accertamenti e riceve una diagnosi sconvolgente: è in dolce attesa! La Zanatta, torna a casa, ma non riesce a raccontare la verità, alla fine ci riesce e prende in mano la situazione Ezio. L’uomo infatti, vuole a tutti i costi convincere Carlos a prendersi le proprie responsabilità nei confronti di Gemma.