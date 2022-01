Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 24 al 28 gennaio 2022

Veronica ha scoperto tutto del passato tra Ezio e Gloria e cerca di mascherare il suo turbamento, ma la figlia Gemma che la conosce bene, capisce che c’è qualcosa che non va. È molto in ansia per lo strano comportamento della madre e non sa capirne il motivo. Si arrovella, ma non riesce a risolvere l’enigma. La giovane Venere tuttavia, ad un certo punto è testimone di una conversazione tra la madre e Veronica, al Paradiso, e così scopre tutto. Gemma rimane senza parole di fronte ad una verità di tale portata, così non sopportando di vedere la madre soffrire, spedisce una lettera a Gloria.

Beatrice e Dante sempre più vicini e complici

Dante Romagnoli è tornato al Paradiso delle Signore: al Paradiso si valuta la sua proposta di collaborazione con gli americani e si decide di affidarne la gestione a Beatrice e Umberto. Beatrice e Dante iniziano a collaborare: lui si apre raccontandole anche molti particolari intimi della sua vita privata. Tanto che la donna abbassa le sue difese, lasciandosi andare con il bel tenebroso. Umberto, tuttavia ha delle perplessità sul contratto con gli americani. Di cosa sospetta? Il contratto con gli americani prevede una clausola molto sfavorevole per il Paradiso: per questo Umberto e Vittorio si scontrano con Dante. Anche Beatrice lo scopre e si sente ingannata da Romagnoli.

Divampa la passione tra Tina Amato e Vittorio Conti

Era già nell’aria: la giovane Amato e Conti, in questa nuova stagione del Paradiso si sono molto avvicinati ed era inevitabile che tra loro divampasse la passione! Roberto infatti, sorprende Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi; Il direttore del Paradiso, gli spiega che tra loro c’è stato solo un bacio, ma il foulard della ragazza finisce sotto il letto di Conti.

Agnese inizia a sospettare sulla vicinanza tra i due e cerca di indagare per saperne di più: Armando tuttavia, le dice di non intromettersi: sarà la stessa Tina a raccontarle tutto, quando e come vorrà. La signora Amato pensa che Tina stia commettendo un grosso errore e cerca di mettersi in contatto con Sandro, il marito di Tina, che come vi abbiamo già detto tornerà nella soap di Rai1, nella puntata del 28 gennaio 2022.

Salvatore Amato vuole comprare casa: matrimonio in vista?

Salvatore è intenzionato a fare il grande passo con Anna: vuole chiederle di sposarlo e Marcello lo sostiene. A questo proposito, il giovane barista pare interessato all’acquisto dell’appartamento in cui vivono adesso Irene e Maria, il cui proprietario pare intenzionato a venderlo. Irene fa di tutto per dissuadere il padre di Gabriella – proprietario dell’appartamento – a non venderlo. Ci riuscirà? Intanto, Flavia ha un piano per allontanare Ludovica da Marcello. Ci riuscirà? Stefania propone di realizzare un’intervista a Gemma, nuova cavallerizza del Circolo, per l’articolo di copertina di Paradiso Market.

Adelaide è in pericolo? La sua decisione spiazza tutti!

Nel frattempo, a Villa Guarnieri succede l’imprevedibile: Adelaide è convocata per un interrogatorio. Il fantasma di Achille Ravasi non ha ancora abbandonato la contessa che è molto preoccupata per ciò che dovrà dire alle autorità in merito alla scomparsa del suo ex marito. Rientrata dall’interrogatorio con il magistrato, Adelaide prende una decisione inaspettata: fuggirà all’estero.

Tina e Sandro si rivedono dopo molto tempo

Tina e Sandro si ritrovano l’una di fronte all’altro dopo mesi di lontananza. Cosa succederà? Ritroveranno l’amore e l’intesa di un tempo o la loro storia è definitivamente finita?