Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 23 al 27 gennaio 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Vito e Maria sempre più vicini, Marcello ha un nuovo progetto da proporre alla Contessa, Carlos corteggia Gemma. Scoppia la passione tra Adelaide e Marcello. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 23 al 27 gennaio 2023. Vito e Maria escono insieme

La felicità di Maria, dopo l’uscita con Vito, è evidente. La ragazza finalmente riprova determinate emozioni che pensava assopite del tutto dopo la delusione di Rocco Amato. Irene, da buona amica ha in mente un piano per lasciare soli Vito e Maria, e far sì che finalmente si bacino, mentre Armando incita il giovane a farsi avanti.

Umberto Guarnieri sospetta che Adelaide nasconda qualcosa

Umberto Guarnieri nutre dei sospetti su cosa ci sia dietro alla vendita di Palazzo Andreani. Crede infatti che ci sia qualcosa dietro la decisione di Adelaide di vendere l’immobile ma non riesce a darsi una spiegazione. Nel frattempo Marcello ha un nuovo progetto da proporre proprio alla Contessa. Quindi, Marcello festeggia con Salvo e Armando la vendita di Palazzo Andreani, che gli farà incassare molti soldi.

Il fidanzamento di Ludovica e la delusione di Flora

Ludovica suggerisce a Flora di fare una festa di fidanzamento a quattro. La stilista è molto felice dell’idea dell’amica, ma rimane delusa per la decisione di Umberto di non unirsi alla festa di fidanzamento di Ludovica e Torrebruna, tuttavia, all’amica non lo dà a vedere. Nel frattempo, Gemma non riesce a nascondere a Roberto il turbamento nei confronti di Marco, che è temporaneamente tornato a Milano.

Scatta il bacio tra Maria e Vito, tuttavia quest’ultimo nasconde qualcosa

Maria è al settimo cielo per il bacio con Vito, mentre lui ha ancora paura a confessarle tutta la verità sul suo conto. Intanto, Clara, che si è ritirata dalla gara ciclistica è molto dispiaciuta e delusa. Maria, così suggerisce a Irene di chiedere scusa a Clara per essersi intromessa sulla questione del ciclismo.

Tancredi sempre più vicino a Matilde: riconquistare sua moglie sembra ormai davvero facile

Tancredi vuole assistere al processo di creazione della copertina di Paradiso Market per stare accanto a Matilde. Tancredi guadagna sempre più punti con Matilde, mentre Vittorio cerca di allontanarla per non soffrire.

Vito racconta ad Alfredo il suo segreto

Vito finalmente trova il coraggio di dire qual è il suo segreto e lo racconta ad Alfredo, nel frattempo Umberto prende una decisione inaspettata. Carlos fa recapitare a Gemma l’invito al Circolo per la festa di fidanzamento di Ludovica e Torrebruna. Intanto, Vito si prepara ad andare a cena dalle ragazze con l’intento di confessare a Maria la verità sul suo passato.

Scoppia la passione tra il giovane Barbieri e la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo

Marcello e Adelaide riescono a stuzzicare la gelosia dei loro ex, ma la serata si conclude in un modo inaspettato: tra i due scoppia la passione.