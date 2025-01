Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 gennaio? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Tancredi, che per mettersi al riparo dalle critiche dopo le rivelazioni di Rosa, deciderà di fare un passo indietro e lasciare la produzione della linea economica GMM in Italia.

Il Paradiso delle Signore, trame al 24 gennaio 2025

A seguito delle rivelazioni di Rosa, Tancredi compie una sorprendente inversione di rotta: annuncia di voler mantenere la produzione della linea economica della GMM in Italia, ma la battaglia è solo all’inizio, e Sant’Erasmo lo sa bene. Adelaide trama in segreto con Umberto per riportare la GMM sotto il suo controllo, ma Marcello si oppone fermamente a questa manovra.

Spoiler Il Paradiso: l’inganno ai danni di Clara

Irene e Alfredo architettano un inganno ai danni di Clara, facendole credere – con una fitta rete di bugie – che il denaro per saldare il debito con il fisco provenga dal padre. Alfredo riceve un’importante proposta di lavoro, ma per lui si presenta un periodo difficile, dopo che Clara avrà rivelato a Elvira di aver visto con i suoi occhi l’uomo abbracciare Irene.

Quest’ultima scrive una lettera d’amore ad Alfredo, ma poi si pente e cerca di recuperarla prima che lui possa leggerla. Intanto deve affrontare Clara, che le chiede spiegazioni sull’abbraccio scambiato con Alfredo.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 20 al 24 gennaio

Convinta di agire a fin di bene, Irene insiste nel mentire a Clara sulla provenienza dei soldi che hanno permesso di saldare il debito con il fisco, senza rivelarle che in realtà il denaro arriva da Perico.

Matteo chiede a Odile di mettere alla prova il suo talento, aiutandolo a comporre una canzone speciale per Michelino, da presentare allo Zecchino d’Oro. Agata è raggiante: il suo fumetto sul vaccino antipolio ha riscosso un enorme successo al concorso del Ministero.

Adelaide ha un altro mancamento, e Umberto la convince a rivolgersi a uno specialista. L’intervento del commendator Guarnieri finisce per far sentire Marcello messo da parte.

Clara scopre che Alfredo è entrato in possesso di una grossa somma di denaro, e si chiede perché non gliene abbia parlato. Elvira cerca di tranquillizzarla dicendole che Perico vuol farle una sorpresa. Clara a quel punto si immagina che l’uomo intenda regalarle il fatidico anello, accompagnato da una richiesta di matrimonio, e lui è costretto a dirle la verità: quei soldi sono serviti per pagare il debito di Irene con il fisco. Clara non prende affatto bene la notizia e tra i due fidanzati scoppia un diverbio che finisce con la rottura del fidanzamento.