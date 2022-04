Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, soap in onda su Rai 1. Cosa succederà ai nostri beniamini nelle prossime puntate? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 18 a venerdì 22 Aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni, trame puntate dal 18 al 22 Aprile 2022

La scorsa settimana abbiamo visto che Beatrice scoperte le malefatte e gli altarini di Dante Romagnoli, rimane vittima di un incidente. Vittorio aggiorna le Veneri e il personale del Paradiso delle condizioni di salute di sua cognata. Purtroppo la contabile è in coma e Vittorio molto preoccupato per la sua vita, chiama un luminare per farla curare.

Vittorio Conti e Dante Romagnoli ai ferri corti per Beatrice

Lo stato di salute di Beatrice non preoccupa solo Vittorio ma anche Dante che rivendica il diritto di stare vicino a Beatrice. L’imprenditore americano scopre di essere follemente innamorato della donna e non tollera che debba starle lontano in questi momenti così difficili per lei. Ma Vittorio è irremovibile, non crede alla buona fede di Dante né tantomeno che sia innamorato di sua cognata! Lo accusa di avere manipolato Beatrice per i suoi sporchi piani e che non prova amore per lei.

Ancora problemi tra Ludovica e Marcello: Torrebruna si dichiara alla Brancia

Nel frattempo, Ferdinando Torrebruna confessa a Ludovica di essere interessato a lei, la donna non sa cosa fare e continua ad alimentare i sospetti di Marcello che pensa che la fidanzata provi qualcosa per Torrebruna. Insomma i fraintendimenti tra Marcello e Ludovica sono ormai continui. Ludovica vuole partire per l’America per accompagnare la madre Flavia convinta che sia gravemente malata. Naturalmente la presenza di Ludovica rischierebbe di compromettere i loschi piani e le bugie di Flavia e Fiorenza che cospirano da qualche tempo ai danni della ragazza. Ludovica apprende che Flavia ha lasciato il Paese alla volta degli Stati Uniti. È partita da sola per l’America.

Flora sogna un futuro con Umberto, ma la realtà è diversa

Flora continua a sognare di avere qualche chance con Umberto e sogna un futuro assieme a lui. Purtroppo quelle della stilista sono solo fantasie perché Guarnieri è troppo legato alla Contessa e farà di tutto per dimostrare ad Adelaide, quanto tenga a lei. Tuttavia la contessa, una volta scoperto l’inganno del cognato Umberto lo mette di fronte ad un aut aut: o lei o Flora! A fronte di questo, decide di allontanarsi da Flora perché nel suo cuore c’è stata, c’è e sempre ci sarà Adelaide.

Marco è più che mai deciso a conquistare Stefania, o meglio a farle cadere quella corazza che indossa per evitare un dispiacere a Gemma. Il giovane rampollo dei Sant’Erasmo scrive un biglietto alla Venere dicendole che ogni sera alle 7 l’aspetterà in piazza. Di tutt’altra idea è invece è Gemma che pensa di poter riconquistare Marco e che abbia ancora delle possibilità concrete di riprenderselo.

Flora intrappolata in un sentimento non corrisposto, medita di partire

Una telefonata inaspettata potrebbe cambiare per sempre la vita di Flora, un’altra volta. Infatti la giovane stilista è innamorata di un uomo – Umberto – che non corrisponderà mai ai suoi sentimenti. Così la Gentile, medita di partire di lasciare l’Italia alla volta degli Stati Uniti perché ha ricevuto un’interessante offerta di lavoro. Flora mette al corrente Umberto della sua intenzione di abbandonare l’Italia.

Marco e Stefania sempre più innamorati

Gloria continua a sostenere Stefania esortandola a non rinunciare così facilmente al suo amore per Marco. Così la Colombo decide di incontrare il ragazzo. Appena si vedono i due ragazzi non sanno resistere ai loro sentimenti e si scambiano un lungo e appassionato bacio. I due giovani sono sempre più innamorati, anche se nessuno ancora lo immagina. Anche Gemma deve arrendersi all’evidenza perché ha ben presto una prova definitiva dei loro sentimenti.

Sofia annuncia che lascerà la Caffetteria per andare a Firenze. Mentre Marcello medita di lasciare il suo lavoro di vicedirettore al Circolo, perché si sente inadeguato. Confida ad Armando questa intenzione, si sente sempre più fuori luogo, tuttavia, non ne parla ancora con Ludovica.

Il gesto clamoroso di Dante Romagnoli per dimostrare a Vittorio che ama Beatrice

Beatrice giace incosciente sul letto d’ospedale ignara della guerra tra Vittorio e Dante. La situazione è disperata e Conti non ha altra scelta che cedere il marchio Paradiso a Romagnoli. Tuttavia, il direttore detta le sue condizioni che non sono negoziabili!

I medici purtroppo non sono ottimisti sulle condizioni di salute di Beatrice: Vittorio ha così un crollo emotivo. Ma se Conti piange, di certo Romagnoli non ride, anzi! Dante è disperato perché non vuole perdere Beatrice.

Finalmente arriva la tanto attesa notizia: Beatrice è salva, apre gli occhi quindi è fuori pericolo. Dante estremamente felice non perde un attimo e le dichiara tutto il suo amore. Romagnoli non vuole che ci siano equivoci in merito al sentimento che prova per Beatrice così, si presenta a sorpresa al cospetto di Vittorio dichiarando che per amore di Beatrice, rinuncia al Paradiso e a tutto quello che ha ottenuto fino a quel momento.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.