Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 17 al 21 febbraio? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Tancredi, che prenderà una decisione che non piacerà affatto a Marcello.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 21 febbraio 2025

Enrico ha molti dubbi sul fatto che Marta abbia fatto bene a raccontare a suo padre la verità su di lui e glielo dice. Intanto Umberto va da lui per parlare e mettere in chiaro delle cose. Durante una visita a sorpresa, Lea confida a Marta i sospetti di Anita nei suoi confronti.

Poco dopo Marta si confida con il padre, confessandogli che non si fida affatto di Lea e che Umberto vorrebbe conoscerla meglio.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 17 al 21 febbraio

Mentre Delia stimola la fantasia di Botteri, aiutandolo a dare forma alle sue idee, Rita è impegnata in una ricerca più discreta, cercando di svelare i misteri della nuova collezione del Paradiso. Nel frattempo Giulia vorrebbe confessare allo stilista il piano di Sant’Erasmo. Botteri ringrazia Delia per l’aiuto che gli sta dando nella ricerca di un’idea per la nuova collezione. Sant’Erasmo poi incalza Giulia, e mentre la spinge a tradire Botteri fa un patto con Umberto per usare gli articoli di Rosa sfruttandoli a loro favore. Botteri però intanto ha un’illuminazione e sa come sarà il nuovo abito di punta della collezione.

Per Salvo la presenza della suocera in casa si fa sempre più pesante, e i due arrivano a un punto di rottura.

Mimmo cerca di dare una mano ad Agata con suo padre, ma finisce per complicare ulteriormente le cose. Il suo intervento si rivela più utile poco dopo, quando Agata e Ciro discutono di nuovo e Mimmo trova finalmente il modo per far ragionare la ragazza.

Spoiler Il Paradiso: cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Tancredi dice a Marcello che sta pensando di assumere Rosa in maniera stabile e Barbieri non la prende bene. Quando la donna scopre casualmente un fatto che potrebbe fare scalpore è divisa tra Marcello e Tancredi. Nonostante la reticenza di Marcello, Tancredi decide di allargare il suo staff con Rosa, e propone alla donna di lavorare per lui. Lei ne parla con Barbieri.

Enrico e Anita sono costretti a separarsi di nuovo. Intanto Alfredo torna dal Belgio.

Arriva il giorno dello shooting e tutte le veneri sono pronte a sfilare con un look stile “Caterina Caselli”. L’unica a non avere il caschetto biondo è Agata, ma Mimmo si prepara a farle una sorpresa.

L’articolo sui ragazzi del liceo Parini scritto da Rosa viene pubblicato sul giornale di Tancredi, e provoca reazioni contrastanti.

Botteri invita a cena Giulia e lei è tentata ad accettare. Intanto però Rita ha scoperto i dettagli del capo di punta della collezione e si prepara a rivelarli a Tancredi.