Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 16 al 20 gennaio 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Veronica torna a lavorare al Paradiso. Vittorio vince un premio ma non vuole andare a ritirarlo. Marcello, distrutto per il fidanzamento di Ludovica con Torrebruna, vuole raggiungere la sorella in Australia. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 16 al 20 gennaio 2023.

Veronica torna al lavoro al Paradiso, mentre Palma nuova arrivata nel cast del Paradiso, cerca un nuovo lavoro. Il direttore Vittorio Conti, vince un premio per la pubblicità creata con Matilde, ma non vuole andare a ritirarlo. Intanto Francesco tiene nascosta la sua vera ambizione. Perico propone a Clara una gara dal montepremi importante, ma Don Saverio si mette di mezzo.

Marcello distrutto dalla notizia del fidanzamento di Ludovica con Torrebruna

Nel frattempo, Marcello Barbieri è devastato dalla notizia del fidanzamento ufficiale di Ludovica con Torrebruna. Il giovane, medita così di andare via lontano: raggiungere la sorella in Australia. Salvo è preoccupato per l’amico e si confida con Armando informandolo che Marcello vuole trasferirsi in Australia; Ferraris prova a trattenerlo a Milano con una toccante confessione. Cosa deciderà Marcello? Partirà veramente? E Ludovica, vedendolo andare via, lo fermerà?

Marcello vuole partire per l’Australia, ma poi cambia idea

Nonostante i vari tentativi dei suoi amici, Marcello resta fermo sulla sua decisione di andare in Australia e per questo Armando decide di chiedere aiuto ad Adelaide con il quel il ragazzo ha un bel legame. Nel frattempo, Ludovica scopre che Marcello sta per lasciare Milano, anche se Barbieri è molto combattuto: non sa se partire o restare. Adelaide ha smosso qualcosa in lui e alla fine decide di non partire e lo comunica ai suoi amici.

Vittorio accetta una nuova proposta di lavoro

Vittorio decide di accettare la proposta di lavoro di una casa automobilistica. Nel frattempo, Adelaide consiglia a Matilde un gesto di riconciliazione verso Vittorio. Matilde, alle prese con un problema di consegne, rifiuta l’aiuto di Tancredi e trova una soluzione più consona allo stile del Paradiso e del suo direttore.

La gelosia di Tancredi e il piano diabolico di Umberto Guarnieri

Tancredi assiste a una telefonata tra Matilde e Vittorio e si ingelosisce ancora di più, ma Umberto, dopo l’acquisto di Palazzo Andreani, sembra avere una soluzione per annientare Conti e il suo Paradiso. Cosa architetterà stavolta il Commendatore? Fin dove si spingerà?

Maria accetta i consigli di Vito; Irene sempre più coinvolta da Alfredo

Nel frattempo, Francesco cerca di guadagnarsi la fiducia di Salvo, ma non è semplice. Mentre, Clara incensa Alfredo che la sta aiutando ad allenarsi. Irene assiste a un confronto tra Alfredo e Don Saverio e ne rimane colpita. Maria non trova un’idea giusta per la collezione di abiti da sposa; Vito le suggerisce come trovare ispirazione e concentrazione.