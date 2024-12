Cosa ci riservano le prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dal 16 al 20 dicembre preannunciano grandi novità. Riflettori puntati su Clara, che non riuscirà a far chiarezza sui suoi sentimenti e deciderà di confessare il suo tradimento a Jerome.

Il Paradiso 9, trame puntate al 20 dicembre: Clara si confida con Elvira

Cosa prova davvero Clara per Alfredo? A questa domanda la ragazza non sa rispondere e – dopo essersi lasciata sfuggire di averlo baciato con Irene – decide di confidarsi anche con Elvira. Quando Irene viene a sapere che i due si sono scambiati un bacio, non nasconde a Clara la sua convinzione che in realtà quest’ultima non le piaccia davvero, e la sprona a non vederlo più. Ma Irene non ne è così convinta, e non riesce a decidersi tra Perico e Jerome.

Elvira è invece convinta che Clara penda ancora dalle labbra di Alfredo, e che la “fuga” in Francia della giovane Perico sia solo servita a mettere in stand-by i suoi sentimenti. Se da un lato nella capitale francese Clara ha conosciuto Jerome, dall’altro non ha mai dimenticato Boscolo. Quel bacio ricambiato – che ora pesa come un macigno – ne è la prova.

Clara confessa a Jerome il suo tradimento nelle prossime puntate Il Paradiso

Clara – ormai al limite della sopportazione – finisce per rivelare a Jerome di aver baciato Alfredo. L’allenatore francese non la prende bene e decide di affrontare il suo rivale in un faccia a faccia carico di tensione.

Clara cerca di fermarlo dicendogli che accetta la sua proposta di recarsi insieme in Francia per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia, e questo sembra far fare un passo indietro all’allenatore francese. Tuttavia non basta a dissuaderlo dall’affrontare Alfredo.

Il Paradiso, spoiler al 20 dicembre

Adelaide propone a Marta e Odile una vacanza di Natale tutte insieme a Saint Moritz, ma Marta preferisce rimanere a Milano e organizzare una cena natalizia con l’aiuto di Odile.

Elvira sogna il suo matrimonio con Salvo al circolo, e lui sembra accogliere questo desiderio. Il ragazzo non le rivela che dovrà pensare lui a pagare tutte le spese e – quando più tardi Elvira lo scopre – si scontra con suo padre.

Enrico è triste perché non riuscirà a trascorrere il Natale con sua figlia. L’uomo rivela a Marta che vorrebbe farle incontrare la ragazzina, e Armando cerca di aiutare l’amico in questa impresa. Quando è sul punto di incontrare sua figlia però, accade un imprevisto che lo costringe a cambiare i suoi piani.

Il Paradiso delle Signore, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Tra Odile e Matteo la tensione è nell’aria, ma nonostante le tensioni i due collaborano insieme per scrivere la nuova canzone del Paradiso.

Adelaide decide di rinunciare alla presenza di Marcello alla cena di Natale, per poter invitare Umberto. Tutto è pronto per la cena a Villa Guarnieri, e a scaldare l’atmosfera arriva la riconciliazione tra Marta e Umberto.

Il compito di indossare i panni di Babbo Natale del Paradiso, per portare un sorriso ai bambini della casa famiglia, quest’anno tocca a Ciro.