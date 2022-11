Puntuali come di consueto, eccoci con le anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno dal 14 al 18 novembre 2022. Cosa accadrà ai nostri beniamini del magazzino più bello di Milano? La dolce Maria riuscirà ad imporsi su Flora? Marco rinuncerà veramente al giornalismo? Ed Ezio cosa nasconde? Seguiteci nella lettura e vi diremo le anticipazioni delle puntate della soap di Rai1, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dal 14 al 18 novembre.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 14 al 18 novembre 2022. Ezio si trasferisce da Vittorio

Ezio dopo aver lasciato al casa che condivideva con Veronica per non dare adito alle chiacchiere, si trasferisce a casa di Vittorio. Quest’ultimo, è deciso a mantenere le distanze con Matilde, dopo l’ultima discussione. Nel frattempo, Umberto redarguisce duramente Ezio, che non è deciso a scusarsi e prende una decisione inaspettata: si dimette da direttore della Palmieri e ne informa Vittorio. Tuttavia, chiede a Conti di mantenere il segreto, per il momento, ma Gloria si accorge di qualcosa.

Marco rinuncia veramente al giornalismo?

Marco è convinto della sua decisione di lasciare il giornalismo, ma Stefania pensa di riuscire a fargli cambiare idea. La Venere infatti non vuole gettare la spugna e arrendersi alla decisione – sbagliata – del fidanzato e chiede aiuto a Matilde. Nel frattempo, la contessa Adelaide per amore del nipote Marco, ospita al Circolo un concorso letterario al quale il giovane Sant’Erasmo parteciperà come giudice. Marco è colpito da un’aspirante giornalista e rimugina sulle sue decisioni riguardo alla carriera. Intanto, Marco riceve un’importante offerta di lavoro.

Flora si esprime finalmente sull’abito disegnato da Maria: quale sarà il responso?

La stilista del Paradiso, Flora Gentile finalmente si esprime sull’abito disegnato da Maria, bocciandolo. In realtà la giovane gioca sporco, perché ha letteralmente copiato l’abito di Maria. Matilde infatti, scopre che Flora ha copiato l’abito di Maria e che i suoi sospetti erano fondati. La Frigerio, è indecisa se rivelare ad Adelaide l’inganno di Flora; ne parla con Vittorio e scopre che Flora ha fatto una nuova mossa inaspettata.

La Delusione di Maria, ma Vito è pronto a consolarla

Nel frattempo, Vito scopre che Maria ha ricevuto una delusione sul lavoro e prova a starle vicino. Anche Armando incoraggia Vito a fare il primo passo con Maria, mentre Flora si sente sempre più in colpa nei confronti di Maria, per come si è comportata. Tuttavia, Umberto, la incita a non farsi scrupoli. Nel frattempo, la stilista ha preso anche una decisione riguardo al suo rapporto con Umberto.

Una serra per Adelaide: Marcello fa di tutto per accontentarla

Adelaide ha messo gli occhi su una serra abbandonata di Milano che vorrebbe acquistare, e chiede a Marcello di informarsi. Barbieri, è intenzionato a non deludere la Contessa: avrà la serra che desidera. Marcello riesce a impressionare la contessa, che fa un passo avanti nei suoi confronti. Nel frattempo, Adelaide si presenta al Paradiso per mettere in guardia Flora: la guerra non è ancora finita.

Elvira e Salvo sempre più vicini: nascerà qualcosa?

Si consolida sempre di più l’amicizia tra Salvo ed Elvira. Nascerà qualcosa tra i due? Salvo è distrutto per la fine del suo matrimonio con Anna e trova una spalla su cui piangere. Intanto, Irene scopre che Clara ha mentito sul suo secondo lavoro e Armando offre un nuovo lavoro a Clara per arrotondare.