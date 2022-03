Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 14 al 18 marzo 2022

Nelle scorse anticipazioni ci eravamo salutati con la fuga di Stefania Colombo da casa dopo aver appreso che Gloria, la capo-commessa è la sua vera madre. Naturalmente la famiglia Colombo è in ansia e molto preoccupata, perché non hanno più ricevuto notizie della giovane Venere.

Stefania si reca a Villa Guarnieri, cercando l’aiuto di Marco

Mentre la famiglia Colombo è in ansia perché non si hanno più notizie di Stefania, quest’ultima si reca a Villa Guarnieri cercando l’aiuto e la complicità di Marco di Sant’Erasmo. Il ragazzo l’accoglie e la nasconde nella foresteria della Villa: per la giovane è un nascondiglio perfetto.

La difficile posizione di Marco tra Stefania e Gemma

Nel frattempo un telegramma di Stefania arriva a Casa Colombo, ma questo non rassicura la famiglia che si chiede dove sia finita la ragazza. Intanto Marco, cerca di supportarla e di aiutarla come può, ma questo lo costringe a mentire alla sua fidanzata. Il giovane rampollo, infatti è costretto a declinare un invito a cena da parte di Gemma per non lasciare sola Stefania. La Zanatta, si preoccupa: Marco si sta allontanando da lei? Mille dubbi e mille pensieri la tormentano.

Stefania vive un dissidio interiore: non sa cosa fare

Stefania in solitudine ha modo di ripensare ai bei momenti trascorsi con Gloria. La giovane Venere vive un dissidio interiore: da una parte vorrebbe perdonare e riabbracciare la madre, dall’altra è molto arrabbiata con lei per averle mentito tutto questo tempo.

Stefania è indecisa sul da farsi ma decide di rimanere sempre nella foresteria di Villa Guarnieri. Nel frattempo Ezio e Gloria sono costretti a mentire al Paradiso sulla reale causa dell’assenza di Stefania.

Umberto Guarnieri scopre che Stefania si nasconde nella foresteria della villa

Umberto nota che Marco ha uno strano atteggiamento e decide di indagare sul perché dei suoi comportamenti. Quello che scopre ha dell’incredibile: la giovane Venere nascosta nella Foresteria della Villa. Il commendatore non prende bene la cosa e intima a Stefania di lasciare l’alloggio nel giro di qualche giorno.

Gemma si reca a Villa Guarnieri per incontrare Marco e vederci chiaro

Marco continua ad essere evasivo e distante con Gemma: quest’ultima vuole vederci chiaro e decide di presentarsi a sorpresa a Villa Guarnieri. Nel frattempo Stefania ha deciso cosa fare, decisione confermata dopo aver visto Gemma e Marco che si baciano. La Colombo infatti, capisce che per lei è il momento di andare via e che ha approfittato anche troppo della bontà di Marco.

La decisione di Stefania: torna al mondo reale ma non a Casa Colombo

Stefania così si reca a casa sua, ma non per restarci: prepara le valigie e torna a vivere dalle sue amiche Maria e Irene. Le ragazze naturalmente la accolgono a braccia aperte. Alla fine, Ezio e Stefania si incontrano. Il padre stavolta vuole essere completamente sincero con la figlia e raccontarle tutto ciò che non sa su Gloria e come sono andati i fatti.

Salvatore e Anna litigano per colpa della mamma di lei

Tempi duri per il giovane Amato che vede sfumare il suo sogno d’amore e quello di vivere con Anna nella nuova casa. Salvatore infatti, rinuncia ad acquistare la casa considerando che la piccola Irene non vuole saperne di trasferirsi a Milano, almeno per ora. Nel frattempo, l’arrivo della madre di Anna a Milano crea scompiglio nel rapporto tra Salvatore e Anna.

Agnese vedendo il figlio in difficoltà cerca di aiutarlo: si espone con la madre di Anna. Le chiede di convincere la piccola Irene a traslocare a Milano. Ma la signora Imbriani non è affatto d’accordo. Anna prende in considerazione l’idea di andare via da Milano e tornare al paese.

Il duro scontro tra Vittorio Conti e Dante Romagnoli

La contessa pensa che Dante possa essere un ottimo socio per Vittorio, lo considera un uomo brillante e in gamba. Certo è all’oscuro dei loschi raggiri e dei ricatti dell’americano nei confronti di Umberto. Guarnieri, infatti ha ceduto ai ricatti di Romagnoli solo per tutelare Adelaide, che considera troppo importante.

Quello che non trova pace è Vittorio che mal tollera la presenza di Romagnoli al Paradiso. Tanto che c’è un accesissimo scontro tra i due uomini: Conti, infatti, non prende bene un’iniziativa di Romagnoli. L’uomo ha infatti scelto il Circolo come location per la nuova presentazione della collezione del Paradiso. Vittorio non è stato informato e va su tutte le furie! Cerca di salvare il salvabile e informa le Veneri che la sfilata si terrà al Circolo, dove le Veneri indosseranno gli abiti disegnati da Flora affiancate da modelle professioniste.

La sfilata è un flop: il piano di Dante e Fiorenza ha funzionato

Nel frattempo il losco piano di Fiorenza e Dante viene messo in atto: boicottare la sfilata del Paradiso, mettendo in cattiva luce Vittorio. Purtroppo il piano funziona e la sfilata si rivela un flop! L’accostamento delle Veneri con modelle professioniste si rivela tremendo infatti, così anche le Veneri sono demoralizzate, anche se Vittorio cerca di difendere la sua idea.

Ludovica affascinata da Torrebruna: è crisi con Marcello?

Ludovica rimane sempre più affascinata da Ferdinando Torrebruna e molto colpita dai suoi racconti. L’uomo cerca di fare breccia nel cuore della ragazza. E Marcello? È già crisi per la giovane coppia? Certo Torrebruna e Ludovica, ignorano, che Flavia porta avanti un diabolico piano per dividere Marcello e sua figlia, ostacolando il loro amore. Ci riuscirà?

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.