Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 13 al 17 marzo 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Gemma vuole tenere il bambino e crescerlo anche da sola; Gloria si mostra comprensiva con Ezio ma vuole cambiare vita; Matilde confessa il piano del marito a Vittorio; Ludovica prende tempo e ritarda il matrimonio con Torrebruna. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni trame puntate dal 13 al 17 marzo 2023. Gemma vuole crescere il bambino da sola

Vittorio chiede a Diletta di lavorare per il Paradiso Market e Matilde non vede di buon occhio questa scelta. Nel frattempo, Gemma, non vuole rinunciare a suo figlio e ha un’idea per sfuggire al suo destino. Gemma, dopo aver incontrato una ragazza madre, prende una decisione sul futuro del suo piccolo: e inizia ad attuare il suo piano per crescere da sola suo figlio. Nel frattempo, Gloria si mostra comprensiva con Ezio, ma inizia a pensare a un cambio radicale nella sua vita. Gemma ha finalmente preso una decisione sul suo futuro, che comporterà conseguenze anche per la vita di Gloria.

Il sogno di Clara sul ciclismo, finalmente non ha più ostacoli

Don Saverio sospetta che Clara abbia ripreso col ciclismo ed è titubante se comunicarlo al padre: questo significherebbe per la ragazza tornare al paese. Clara quindi, inizia a preoccuparsi per il suo futuro. Armando è costretto a cedere alle richieste di Don Saverio per consentire a Clara di continuare ad allenarsi. Finalmente Don Saverio decide di supportare Clara e la sua passione per il ciclismo.

Matilde non sa se confessare a Vittorio i piani del marito oppure reggere il gioco a Umberto e Tancredi

Intanto, Matilde tenta il possibile e anche l’impossibile per sanare le finanze del Paradiso: riuscire a esportare gli abiti da sposa all’estero. Nel frattempo, Umberto chiede fedeltà a Matilde, ma lei non ha ancora deciso da che parte stare. Per salvare le sorti della collezione, Matilde chiede un grosso favore a Umberto.

Intanto, Vittorio ignaro delle macchinazioni di Umberto e Tancredi, è sempre più entusiasta di Matilde e di un futuro professionale glorioso. Il dottor Conti, non si aspetta quello che Matilde sta per fare: la donna è in crisi e non sa decidersi se schierarsi con Vittorio o seguire il marito Tancredi nel nuovo progetto imprenditoriale. Alla fine, la donna, trova il coraggio di confessare a Vittorio i piani di Tancredi.

Alfredo Perico lancia un ultimatum ad Irene

Alfredo dà un ultimatum a Irene: se continua a non voler rendere pubblica la loro storia, lui la lascerà. Anche Maria e Vito iniziano ad avere sospetti su Irene e Alfredo e sul fatto che possano avere una storia. Così la Parisi mette alle strette l’amica e la costringe a confessare la sua storia con Alfredo. Irene prova a chiarirsi con Alfredo, e per farsi perdonare fa un gesto plateale.

Torrebruna vuole sposarsi ma Ludovica prende tempo

Ferdinando vuole sposarsi il prima possibile, ma Ludovica, ancora turbata dalla relazione tra Adelaide e Marcello, prende tempo. Marcello scopre che Ludovica sposerà presto Ferdinando. Tuttavia, l’inconsueta freddezza di Ludovica insospettisce Marcello, che pensa che ci sia ancora qualcosa di irrisolto tra loro.