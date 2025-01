Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 gennaio? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Roberto e Rosa, che collaboreranno nella campagna vaccinale antipolio del Ministero della Salute.

Il Paradiso delle Signore, trame al 17 gennaio 2025

Roberto e Rosa uniranno le forze per promuovere la vaccinazione contro la poliomielite. Mentre lui deciderà di partecipare alla campagna del Ministero della Salute, Rosa scriverà un articolo per sensibilizzare l’opinione pubblica. Roberto incaricherà anche Agata di disegnare dei fumetti per la campagna vaccinale antipolio.

Nel frattempo Irene scoprirà che non potrà procedere con il ricordo per farsi annullare il debito con il fisco. A quel punto la giovane deciderà di rivolgersi al padre e chiedergli un prestito, per poter risolvere i suoi problemi fiscali. Purtroppo però anche questa strada si dimostrerà impossibile da percorrere: suo padre non potrà prestarle il denaro. Sarà Alfredo a tirare Irene fuori dai guai, prestandogli i soldi. Quando lui gli comunicherà che le farà il prestito lei lo abbraccerà, ignara del fatto che Clara li starà guardando.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 13 al 17 gennaio

Enrico – dopo aver saputo che Anita è scappata dal convento di Brescia e che di lei si saranno perse le tracce – rimarrà colpito dal ritorno nella sua vita di una donna misteriosa.

Poco dopo l’uomo confesserà a Marta l’esistenza di Lea Graziani, la donna che intenderà portare con sé Anita a Venezia. La piccola non intenderà tornare dalle suore, e gli chiederà di poter andare con Lea. Enrico non sarà affatto propenso a mandare la figlia a Venezia, e le cose si complicheranno ancor di più quando Mirella sentirà Anita che – parlando con Michelino – si riferirà a Enrico definendolo suo padre e non come zio.

Il Paradiso delle Signore 9, spoiler al 17 gennaio

Mirella chiederà aiuto a Elvira in vista della seconda selezione dello Zecchino d’Oro per Michelino.

Tancredi vorrà spostare la produzione della collezione economica della GMM in Jugoslavia, e questo finirà per creare nuovi attriti con Umberto e Odile. Quando la ragazza scoprirà le intenzioni di Tancredi chiederà aiuto a Rosa. Alla fine sarà Adelaide a risolvere la situazione, decidendo di garantire la copertura finanziaria a favore di Umberto per permettergli riprendere la maggioranza della GMM, e arginare così Tancredi.