Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 10 al 14 marzo? La soap “regina” del daytime di Rai Uno è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo ancora Umberto, che cercherà in ogni modo di avere notizie di Adelaide. Dopo aver abbandonato la speranza di ottenerle dall’infermiera della contessa, le speranze di Guarnieri si riaccenderanno grazie a un suggerimento di Enrico.

Il Paradiso delle Signore, trame al 14 marzo 2025

Umberto non è riuscito a ottenere informazioni utili dall’infermiera di Adelaide per ritrovare la contessa. Poco dopo, grazie a un suggerimento di Enrico, il commendator Guarnieri fa una scoperta importante sulla contessa. Ma è solo in seguito, grazie all’annuncio della partenza di Italo, che Umberto inizia a sospettare che il maggiordomo abbia contatti con Adelaide.

Il Paradiso, spoiler settimanali: mossa a sorpresa della GMM

Al Paradiso, le Veneri sono impegnate nei preparativi per il lancio della nuova collezione, mentre alla GMM un personaggio di spicco del settore moda fa un’offerta a Furlan.

La GMM decide di lanciare la nuova collezione in anticipo, con l’intento di danneggiare il Paradiso, mentre la Furlan chiede a Delia un incontro per il giorno seguente, per discutere di una questione personale. La mossa della GMM insospettisce Marcello, che decide di indagare. Grazie alla sua amicizia con il fotografo Aldo Bresciani potrà avere le foto in anteprima della collezione. Intanto però Rita è al lavoro come spia della GMM.

Tancredi si presenta a sorpresa al Paradiso per fare una nuova proposta di lavoro a Rosa, e Marcello decide di affrontarlo.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Rosa svela a Marcello i segreti del passato di Tancredi, e lui non accoglie affatto bene la notizia. Marta fa una telefonata che desta i sospetti di Enrico, senza accorgersi che qualcuno la osserva di nascosto. Poco dopo la Guarnieri riceve la visita di un uomo misterioso, suscitando la curiosità di Enrico che cerca di capire se lei gli sta mentendo. Insospettito dal comportamento insolito della ragazza, Enrico ne parla con Umberto, che decide di incaricare un investigatore privato per far seguire la figlia.

Matteo riceve una proposta dal dirigente di una casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli e chiede a Odile di collaborare. A Villa Guarnieri la coppia compone il pezzo musicale per il film.