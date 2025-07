Le riprese della nuova stagione Il Paradiso delle Signore continuano, e le news che arrivano dal set promettono appuntamenti ricchi di colpi di scena. Cosa accadrà nei nuovi episodi IPDS in onda da settembre su Rai 1? Una delle notizie più sensazionali riguarderà Ciro Puglisi, che nella nuova stagione prenderà una decisione clamorosa che lo porterà a dare una svolta importante alla sua vita.

Il Paradiso delle signore 10 trame: Ciro e Concetta si lasciano?

Si respirerà aria di crisi in casa Puglisi. Ciro – arrivato a Milano dalla Sicilia solo nell’ottava stagione per ricongiungersi con la figlia Maria – potrebbe lasciare il capoluogo lombardo. Il capo famiglia riceverà infatti una proposta di lavoro che potrebbe dare una svolta alla sua vita professionale.

Nelle ultime puntate Il Paradiso delle signore, andate in onda a giugno, lo abbiamo lasciato impegnato alla caffetteria. Nel corso dei nuovi episodi inediti però, Ciro riceverà una allettante proposta di lavoro che gli permetterebbe di migliorare (e di molto) la sua vita professionale. Il nuovo impiego avrà però un “neo”, ovvero lo costringerebbe a lasciare Milano. Questo particolare innescherà nuove discussioni in famiglia, e scatenerà l’ennesima crisi coniugale tra lui e la moglie Concetta.

Al momento non sappiamo se tra loro si arriverà a una rottura, ma possiamo supporre che i due riescano a trovare un accordo, in nome dell’amore che li unisce.

Ciro e Concetta in crisi nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 10

Indubbiamente la nuova proposta di lavoro ricevuta da Ciro scatenerà momenti di tensione. Il rapporto tra i coniugi Puglisi si troverà ad affrontare un nuovo banco di prova. I due coniugi non sono certo indenni dai momenti di crisi, visto che già nella scorsa stagione hanno dovuto affrontare periodi non certo idilliaci, soprattutto quando l’ombra di un tradimento di Ciro (e di un figlio nato dalla relazione extraconiugale) si era abbattuta su di loro.

Tuttavia, grazie al sentimento che li unisce, sono riusciti a superare le incomprensioni in passato, e siamo quasi certi che sarà così anche questa volta.

Il paradiso spoiler, tensioni in casa Puglisi

A rendere ancor più tesa l’atmosfera in casa, ci penserà Agata. La figlia minore dei Puglisi, che già nella scorsa stagione aveva fatto preoccupare più di una volta il padre, farà ritorno da Parigi (dove si era recata per far visita alla sorella Maria) con un nuovo progetto: trasferirsi in Francia.

Se da un lato la giovane sarà rimasta affascinata dall’esperienza vissuta nel Paese d’oltralpe, dall’altro sarà legata a Mimmo, che potrebbe avere qualche difficoltà a cambiare vita. Il fidanzato vivrà grandi momenti di incertezza nel suo lavoro, e la decisione di Agata potrebbe alimentare una tensione dagli effetti imprevedibili. Assisteremo a momenti di riflessione nella coppia, che però potrebbero portare i due a prendere decisioni che cambierebbero il corso della loro storia.

Nuovi episodi Il Paradiso, da settembre su Rai 1

La vicenda che vedrà protagonisti Ciro e Concetta Puglisi sarà solo una delle tante novità che ci attendono nella decima stagione Il Paradiso. Negli episodi in onda da settembre assisteremo anche a un avvicendamento a capo della GMM, che porterà Odile a sostituire Tancredi, ma anche a una novità nel cast che si rivelerà una sorpresa clamorosa per i fans della serie tv.

E questo sarà solo l’inizio. Curiosi di scoprire qualcosa di più sulla nuova stagione Il Paradiso? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.