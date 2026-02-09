Sono moltissimi i fans de Il Paradiso delle Signore che hanno sentito “puzza di bruciato” nell’avvicinamento di Ettore a Odile. Nel corso delle prossime puntate in onda su Rai Uno scopriremo che le loro sensazioni erano più che giuste: mentre la figlia di Adelaide è profondamente innamorata di lui, il ragazzo dimostrerà che non è stato l’amore a spingerlo tra le sue braccia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso: Odile ama Ettore, ma lui non ricambia i suoi sentimenti

Nelle scorse puntate Il Paradiso abbiamo visto Odile felicemente innamorata al fianco di Ettore. Ma se la figlia di Adelaide di Sant’Erasmo si è avvicinata a Marchesi spinta da un sentimento sincero, lui non ricambia il suo amore, ed ha accettato di sottoporsi a questa farsa solo per portare a termine i suoi piani.

Ma cosa l’ha spinto a “contraccambiare” l’amore di Odile? In realtà Ettore Marchesi è giunto a Milano insieme alla sorella Greta solo per potersi vendicare di qualcosa legato a suo padre. Ma chi è il genitore dei ragazzi e perché i due sono assetati di vendetta? Quale segreto nascondono? L’unica cosa certa, per il momento, è che non è stato l’amore a spingerlo tra l braccia di Odile!

Trame future Il Paradiso delle Signore: Ettore recupera la lettera con l’aiuto di Odile

Ignara del fatto che lui la stia semplicemente usando per portare a termine il suo piano, Odile accetterà di aiutare Ettore a recuperare una lettera che suo padre spedì a Umberto anni prima.

Approfittando dell’assenza di Guarnieri, la giovane condurrà l’amato alla cassaforte e la aprirà per consentirgli di visionare il contenuto. In questo modo – seppur inconsapevolmente – la figlia di Odile e Umberto si renderà complice di Marchesi. Lui prenderà una lettera che suo padre aveva spedito anni prima a Guarnieri, e questo alimenterà la tensione: chi è realmente quel giovane giunto a Milano da poco, e circondato da un’aura di mistero?

Svelato il segreto dei fratelli Marchesi nelle prossime puntate IPDS

La verità non tarderà ad arrivare. Nelle puntate future IPDS scopriremo infatti che Ettore e Greta sono figli di Arturo Guarnieri, il fratello deceduto di Umberto. Dopo aver assunto un’altra identità e modificato il loro cognome, i due sono giunti a Milano determinati a vendicarsi dello zio. Questo inevitabilmente porterà a uno sconvolgimento anche nella storia d’amore tra il giovane e Odile, che in realtà è sua cugina.